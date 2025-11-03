Entre as Mulheres do Agro, Elmano abriu o coração na ExpoCariri

Simpático, sorridente, exalando felicidade, e muito aplaudido. Foi assim, sob o olhar e o ouvido atento desta coluna, que o governador Elmano de Freitas falou para mais de 1 mil Mulheres do Agro reunidas na manhã quente da última sexta-feira na II ExpoCariri, maior feira da agropecuária do Sul do Ceará, realizada na Fazenda Experimental da Embrapa Algodão, na área rural do município de Barbalha.

Grato pela recepção, pelos aplausos e pelas palavras de saudação que ouviu de Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), promotora do evento, que o chamou duas vezes de “um grande e importante parceiro do agro”, Elmano deu-lhe resposta imediata à proposta de criação de um Polo de Irrigação de 10 mil hectares nos municípios de Mauriti e Missão Velha, com águas do Projeto São Francisco, cujo canal Norte passa ao lado.

“A Secretaria de Recursos Hídricos está, desde agora, autorizada a fazer os estudos para a viabilização técnica e financeira desse projeto. O Cariri é uma região abençoada, pois tem água no subsolo e ainda vai ganhar o reforço da duplicação do conjunto de motobombas da Estação Elevatória de Salgueiro (PE), dobrando a vazão do Canal Norte, que abastece o Ceará. A SRH nos dirá como implantar esse projeto de irrigação em Mauriti e Missão Velha”, disse o governador sob o aplauso e os gritos da imensa plateia majoritariamente feminina – havia, também, muitos homens produtores rurais -- que desfrutavam da boa refrigeração do auditório sob lona branca.

Aproveitando o embalo e o clima muito amistoso da reunião, usando com perfeição o microfone e a potência do som, Elmano de Freitas engatou outra promessa: a Secretaria de Recursos Hídricos vai resolver, também, o problema da oferta de água ao Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, onde nesta semana, finalmente, foi finalizada a questão do assentamento do MST, que agora está legalizado para produzir alimentos naquela área. Para isso, instalará uma nova motobomba no ponto de captação no rio Jaguaribe, defronte à cidade de Limoeiro do Norte.

O governador seguiu transmitindo boas notícias, sempre sob o aplauso das mulheres, do presidente da Faec e dos empresários presentes, entre os quais Fernando Cirino (ex-presidente da Fiec), Marden Vasconcelos (Tijuca Alimentos), Tom Prado (Itaueira Agropecuária), Rita Grangeiro (Fazenda Grangeiro) e José Antunes Mota (Sindilacticínios).

Ele disse que, nos próximos dias (se o Ibama permitir), chegará a Iguatu o primeiro trem de carga da Transnordestina Logística, inaugurando a operação do que é hoje o maior investimento privado na logística do transporte ferroviário do país. O trecho concluído e pronto para ser operado liga Boa Vista, no Piauí, a Iguatu, no Centro-Sul do Ceará.

Nesse trecho, os trens já deveriam estar circulando, mas o Ibama o proibiu alegando detalhes técnicos ligados à emissão da Licença Ambiental. Elmano explicou que a Ferrovia Transnordestina reduzirá o frete rodoviário na região, porque um só trem carregado de soja e milho equivale a 380 pesados caminhões.

Na sua fala, Elmano, do PT, surpreendeu o auditório, ao elogiar os governos de Tasso Jereissati e de Fernando Henrique Cardoso, ambos do PSDB, que construíram o açude Castanhão, obra essencial para garantir água para o abastecimento de Fortaleza e cidades de sua Região Metropolitana e para as atividades econômicas do Baixo Jaguaribe.

Depois, lembrou que hoje há 17 mil pequenos produtores rurais que já têm o título de proprietário de sua terra, “e agora podem ir ao Banco do Nordeste para pedir um financiamento”. E disse, ainda, que os produtores de coco verde e exportadores água de coco, prejudicados pelo tarifaço de Donald Trump, “receberão ajuda do nosso governo”. E acrescentou que o programa Ceará sem Fome já distribui 130 mil refeições por dia, das quais 37 mil na região do Cariri.

“Estou aqui para assegurar aos produtores e produtoras rurais do Ceará que o governo do Estado não atrapalhará vocês”, concluiu o governador Elmano de Freitas, que, em seguida, passeou no meio das mulheres, com as quais posou para fotos.

BONS NEGÓCIOS NA EXPOCARIRI

Encerrada no sábado à noite, a ExpoCariri alcançou total sucesso, que pode ser medido por estes números: mais de R$ 30 milhões de negócios fechados, com financimento do BNb, Banco do Brasil e Sicred. Venderam-se lá tratores e caminhões de carga de fabricantes nacionais e estrangeiros, além de novas tecnologias para o agro desenvolvidas pela Embrapa e por empresas privadas.