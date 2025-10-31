Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Amílcar apresenta a Elmano projeto de irrigação de 10 mil hectares

Empreendimento, projetado por Hypérides Macedo em áreas de Mauriti e Missão Velha com água do S. Francisco, elevará em 2,4% o PIB do Ceará

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Egídio Serpa
Legenda: O projeto da Faec prevê a irrigação de 10 mil hectares em Mauriti e Missão Velha com águas do S. Francisco
Foto: Divulgação
Um projeto de irrigação com área de 10 mil hectares está pronto para ser implantado na zona rural dos municípios de Mauriti e Missão Velha. Ele será apresentado hoje, sexta-feira, 1º, ao governador Elmano de Freitas, quando ele visitar, às 9 horas, a ExpoCariri, maior feira da agropecuária do Sul do Ceará, evento que acontece desde ontem na Fazenda Experimental da Embrapa Algodão, em Barbalha. 

O projeto, elaborado pelo engenheiro Hypérides Macedo, considerado o maior especialista em recursos hídricos do país, por encomenda da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), prevê o consumo de 4 metros cúbicos por segundo de águas do Projeto São Francisco e de aquíferos da Bacia Sedimentar do Araripe. 

Amílcar Silveira, presidente da Fiec, disse à coluna que a viabilidade do empreendimento dependerá de uma decisão política do governador do Ceará, que, por sua vez, terá de obter a aprovação do ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que tem a gestão do Projeto de Integração do São Francisco às Bacias do Nordeste Setentrional, também chamado de Transposição.  

O Canal Norte do Projeto São Francisco atravessa o município de Mauriti ao longo de 42 quilômetros, razão pela qual será na sua geografia que o projeto beneficiará área maior do que a de Missão Velha, município também beneficiado pelo empreendimento. 

E o que a Faec pretende produzir nessa área nobre de Mauriti e Missão Velha? Amílcar Silveira responde de bate-pronto:  

“Produtos de valor agregado voltados para os mercados interno e externo e capazes de multiplicar a renda do produtor rural dos dois municípios. Para isso, especialistas estão sendo consultados para identificar as melhores culturas a serem desenvolvidas na área. Não tenho dúvida de que, com esse projeto, a agricultura irrigada do Ceará dará um salto de qualidade, quantidade e produtividade, graças às novas tecnologias a serem utilizadas no projeto.”  

De acordo com o projeto elaborado por Hypérides Macedo – que foi secretário de Recursos Hídricos do Ceará -- a agricultura irrigada pelas águas do São Francisco em Mauriti e Missão Velha poderá criar até 5 mil empregos diretos na sua fase de implantação e de 10 mil a 20 mil na fase de operação. 

Por sua vez, a renda bruta estimada por hectare/ano variará de R$ 100 mil a R$ 200 mil, dependendo do mix de culturas de alto valor agregado. A receita bruta total anual está projetada por Hypérides Macedo entre R$ 2 milhões e R$ 4 milhões. O impacto que o projeto causará no PIB do Ceará é estimado em 2,4%, considerando o PIB referencial de R$ 170 bilhões, com base apenas na receita agrícola. 

O governador Elmano de Freitas chegará hoje a Barbalha para visitar a ExpoCariri, que foi aberta ontem e prosseguirá até amanhã. Há uma grande expectativa em torno da visita do Chefe do Executivo, tendo em vista a apresentação do projeto acima descrito. A esta coluna, o presidente da Faec disse no início da manhã de hoje que está “com muita esperança de que o governador Elmano concorde com o projeto”, que deverá ser, naturalmente, encaminhado ao exame dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos, cujo secretário Executivo, Ramon Rodrigues, é, também, um grande especialista na área.  

