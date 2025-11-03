Começou em Fortaleza o Congresso Brasileiro de Irrigação

O Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem (Conird), o maior e principal evento científico e tecnológico sobre irrigação do país e um dos principais do mundo, será aberto hoje às 8h30 no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e se prolongará até quarta-feira, 5. Da cerimônia de abertura e das primeiras palestras, partciparam 30 empresários da agropecuária cearense, lideradas por Rita Grangeiro, produtora de coco e de água de coco em Paracuru, no litoral Norte do Ceará.

O evento acontecerá simultaneamente com o Inovagri International Meeting, uma das referências em encontros internacionais sobre irrigação, e o V Simpósio Brasileiro de Salinidade e Agricultura Sustentável no Semiárido Tropical.

O tema central do Congresso será “Agricultura Irrigada: Gestão Hídrica, Tecnologia e Resiliência Ambiental”. O evento presencial contarácom mesas redondas, palestras, reuniões institucionais e publicação de trabalhos científicos na modalidade pôster e apresentações orais.

O Conird é uma realização da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abid), Instituto Inovagri, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Agricultura Sustentável no Semiárido Tropical e Universidade Federal do Ceará, com apoio e parcerias com diversas instituições e empresas associadas.

“O objetivo principal do Conird é promover um intercâmbio de conhecimento entre os envolvidos com a temática água no meio rural englobando uma discussão sobre a Expansão Sustentável da Área Irrigada: Gestão Hídrica, Tecnologia e Resiliência Ambiental”, diz o presidente da Abid, Silvio Carlos Ribeiro.

Programação