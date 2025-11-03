Começou em Fortaleza o Congresso Brasileiro de Irrigação
A 34ª edição do Conird reúne alguns dos maiores nomes nacionais e internacionais do setor
O Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem (Conird), o maior e principal evento científico e tecnológico sobre irrigação do país e um dos principais do mundo, será aberto hoje às 8h30 no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e se prolongará até quarta-feira, 5. Da cerimônia de abertura e das primeiras palestras, partciparam 30 empresários da agropecuária cearense, lideradas por Rita Grangeiro, produtora de coco e de água de coco em Paracuru, no litoral Norte do Ceará.
O evento acontecerá simultaneamente com o Inovagri International Meeting, uma das referências em encontros internacionais sobre irrigação, e o V Simpósio Brasileiro de Salinidade e Agricultura Sustentável no Semiárido Tropical.
O tema central do Congresso será “Agricultura Irrigada: Gestão Hídrica, Tecnologia e Resiliência Ambiental”. O evento presencial contarácom mesas redondas, palestras, reuniões institucionais e publicação de trabalhos científicos na modalidade pôster e apresentações orais.
O Conird é uma realização da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abid), Instituto Inovagri, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Agricultura Sustentável no Semiárido Tropical e Universidade Federal do Ceará, com apoio e parcerias com diversas instituições e empresas associadas.
“O objetivo principal do Conird é promover um intercâmbio de conhecimento entre os envolvidos com a temática água no meio rural englobando uma discussão sobre a Expansão Sustentável da Área Irrigada: Gestão Hídrica, Tecnologia e Resiliência Ambiental”, diz o presidente da Abid, Silvio Carlos Ribeiro.
Programação
Painéis e palestras, além de apresentações de trabalhos científicos, estão na programação dos 3 dias do evento. A palestra magna, após a solenidade de abertura, será pronunciada pelo professor Durval Dourado Neto, da USP/ESALQ, que falará sobre o ‘O futuro da agricultura irrigada no Brasil: desafios e oportunidades para expansão sustentável’.
Durante o Conrid, a Abid lançará, oficialmente, da 2ª Missão Internacional à Espanha. Segundo o presidente da Associação, a missão já tem data marcada. “Faremos a nossa segunda missão à Espanha no período de 1 a 7 de março de 2026, na região da Andaluzia, área em que podemos nos inspirar, pois é lá que se desenvolvem diversas experiências bem-sucedidas com cultivo protegido e irrigação moderna”, explicou Sílvio Carlos Ribeiro.
