Itaueira retoma produção e exportação de melão e melancia no Ceará

Há 40 anos, a cearense Itaueira Agropecuária destaca-se no mercado brasileiro como líder na produção de melões premium. Após sete anos sem produzir no Ceará (por falta de água) e sem exportar, mas crescendo com foco no mercado doméstico, a empresa está dando novamente um grande passo com a retomada de sua jornada no mercado global, com foco nos mercados da União Europeia, Reino Unido, Canadá e Oriente Médio.

Para a temporada 2025-2026, além do melão amarelo, com a marca Rei, outras variedades serão exportadas em fase de teste, com destaque para a mini melancia sem semente.

Essa estratégia de expansão será possível graças ao aumento significativo do volume para exportação, com a reativação de sua fazenda no interior cearense, em área livre da mosca da fruta, espécie de passaporte fitossanitário para as vendas aos mercados mais exigentes do Hemisfério Norte.

A empresa tem fazendas de produção de melão no Piauí e na Bahia que atentem ao mercado interno.

A Itaueira ampliou em 20% suas operações, e agora ocupa no Ceará uma área de três mil hectares, metade da qual passará a produzir a partir do próximo mês de maio. Como na fruticultura um hectare corresponde a um emprego direto, significa dizer que a Itaueira está criando mais 1.500 novas oportunidades de trabalho no sertão cearense.

Com a nova fazenda de produção, também será possível atender melhor ao mercado interno brasileiro.

“A expansão para o mercado internacional é um passo natural da nossa empresa após seus excelentes resultados alcançados no mercado doméstico. Com a ampliação de nossa capacidade produtiva e a melhoria de nossos processos, estamos confiantes em também voltar a oferecer produtos de qualidade superior aos consumidores estrangeiros", como disse Aryan Schut, gerente de Vendas Internacionais da Itaueira.

A empresa participará da Fruit Logistica 2025, que, desde 1993, quando foi criada, se realiza em Berlim (Alemanha). A edição deste ano acontecerá de 5 a 8 do próximo mês de fevereiro no mesmo lugar – o Messe Berlim, o gigantesco Centro de Eventos da capital da Alemanha.

A Fruit Logistica é a maior feira da cadeia mundial de FLV (frutas, legumes e verduras), reunindo quase 3 mil expositores de mais de 130 países dos cinco continentes, incluindo grandes empresas produtoras e pesquisadoras e até gigantescas companhias do transporte rodoviário e aéreo e da navegação marítima.

No evento deste ano, espera-se a presença de 60 mil pessoas e de quase 3 mil expositores de mais de 130 países dos cinco continentes. A Itaueira ocupará dois boxes no Pavilhão 23 do Messe Berlim, onde a Abrafrutas (Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas), como nos anos anteriores, está montando o grande estande do Brasil.

A Itaueira é produtora de melões, melancias, pimentões coloridos, mel de abelha, camarão, sucos e polpa de frutas das marcas Rei, Cepi, Gaia e Magali.

Ela desenvolve seu próprio método de plantio, incluindo técnicas de preparo de solo, plantio, irrigação, fertilização, colheita e pós-colheita, higienização e treinamento de pessoal, adotando sempre que possível o uso da automação e da mecanização agrícola, para entregar um produto de qualidade para os mercados nacional e internacional.

A sustentabilidade e a preservação do meio ambiente são buscas constantes da empresa, que tem fazendas nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte (onde produz camarão) e Bahia, com produção o ano todo.