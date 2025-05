Itaueira planta safra cearense de melão e abre 1.500 empregos

Está em pleno desenvolvimento o plantio da safra cearense de melão da Itaueira Agropecuária, empresa que tem sede em Fortaleza e fazendas de produção também na Bahia e no Piauí. A Itaueira é uma das maiores produtoras mundiais de melão e melancia.

O plantio prosseguirá por todo o próximo mês de junho, enquanto a colheita começará em agosto, quando terá início, também, a fase de exportação para o mercado europeu.

As exportações da Itaueira para a Europa foram retomadas no início deste ano e, a partir de agosto, serão incrementadas com a produção da safra cearense.

A área plantada da Itaueira no Ceará é, hoje, de 1.500 hectares, mas deverá ser dobrada para 3 mil hectares dentro de dois anos. Como na fruticultura do melão um hectare corresponde a um emprego direto, podemos informar que, neste momento, a Itaueira está abrindo 1.500 novas oportunidades de emprego no interior do Ceará.

O CEO da Itaueira, Tom Prado, disse a mim hoje que sua empresa estará presente na Pecnordeste deste ano, que será realizada na próxima semana, de 5 a 7 de junho, no Centro de Eventos do Ceará. Ela informou que, durante toda a feira, a Itaueira exibirá seus produtos, promovendo degustação principalmente dos seus melões.