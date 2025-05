Indaiá celebra grandes conquistas neste semestre

Mrca de água mineral natural da Minalba Brasil — empresa do Grupo Edson Queiroz — a Indaiá está celebrando neste primeiro semestre importantes conquistas que reafirmam sua forte conexão com o povo nordestino. Em 2025, a marca foi reconhecida em três premiações de grande relevância que valorizam a lembrança e a presença de marcas na vida dos consumidores da região.

Em Salvador, a Indaiá obteve o primeiro lugar na categoria Bens de Consumo Diário do Top of Mind SSA, a mais tradicional premiação de marcas da Bahia, que há 29 anos destaca, por meio de pesquisa com consumidores, as marcas mais lembradas em 50 categorias de produtos e serviços.

Em Recife, a Indaiá foi a vencedora do JC Recall de Marcas 2025, realizado pelo Jornal do Commercio em parceria com a Cenário Inteligência. A pesquisa reconhece as marcas mais presentes na memória afetiva e no cotidiano dos pernambucanos.

Reforçando sua relevância e inovação no cenário regional, a campanha da Nova Indaiá, assinada pela agência Mulato Comunicação, foi premiada na categoria Presença Digital — a mais importante da 6ª edição do Prêmio ACADi Juan Vazquez 2025, promovido pela Associação Cearense dos Agentes Digitais (ACADi).

“Essas conquistas são resultado do trabalho dedicado dos nossos times e reforçam a presença da Indaiá no coração do Nordeste. É um orgulho imenso fazer parte da vida do povo nordestino — com quem construímos, ao longo dos anos, uma relação de confiança, afeto e identificação. A Indaiá está presente nas mesas das famílias, nas ruas durante as festas, nas grandes celebrações que exaltam a energia e o bom humor tão característicos da nossa cultura. Mais do que uma marca, somos parte da história do Nordeste, levando alegria, qualidade e uma conexão genuína com quem nos escolhe todos os dias”, como disse Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Brasil.