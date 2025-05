Consumo de cimento aumentou na região Nordeste

Ao longo do ano passado de 2024, as vendas de cimento na região Nordeste do Brasil demonstraram um desempenho positivo: foram comercializadas 13,6 milhões de toneladas, uma alta de 7,5% em comparação com o ano anterior de 2023, segundo revela o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic).

O Nordeste registrou o segundo maior crescimento, atrás apenas da região Norte, impulsionada pelo programa residencial Minha Casa, Minha Vida.

Nos primeiros quatro meses deste ano de 2025, a região nordestina apresentou aumento de 8,5% no consumo de cimento, com 4,5 milhões de toneladas comercializadas.

Com 26 fábricas localizadas em todos os estados do país, com exceção do Piauí, a região Nordeste é o segundo maior mercado brasileiro de cimento, atrás apenas do Sudeste, contribuindo de forma efetiva para a sua produção nacional.

As últimas inovações da aplicação desse material predominante para a construção civil poderão ser conferidas no 9º Congresso Brasileiro do Cimento e na ExpoCimento, que acontecerão de 30 de junho a 2 de julho deste ano no Golden Hall WTC, em São Paulo. Organizado pela Associação Brasileira de Cimento Portland e pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, o evento promete ser maior, tanto em público quanto em área de exposição.