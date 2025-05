Expocamarão será a estrela da Pecnordeste 2025

Aproxima-se a Pecnordeste – maior feira indoor da agropecuária brasileira – que será realizada na próxima semana, entre os dias 5 e 7 de junho, ocupando todos os espaços do Centro de Eventos do Ceará, incluindo parte da área de estacionamento de veículos, no subsolo, onde terá lugar o primeiro grande concurso leiteiro do estado, com a participação de 100 vacas campeãs.

Entre as grandes atrações deste ano, a feira mostrará a Expocamarão, um espaço gigantesco que reunirá, em estandes próprios e distintos, as maiores empresas e cooperativas da carcinicultura do Ceará e do Nordeste. O Ceará é o maior produtor de camarão do país, respondendo por 60 por cento da produção nacional. O segundo colocado é o Rio Grande do Norte.

“Neste ano, juntamos todos os produtores, grandes e pequenos, com o objetivo de exibir a força e a importância econômica e social da carcinicultura. As grandes empresas, como a nossa Samaria Camarões, estarão presentes com estandes que exporão o que produzem e como produzem. Teremos, ainda, a presença de cooperativas que congregam os pequenos produtores, cujo número vem crescendo em alta velocidade, principalmente no Ceará, onde a carcinicultura é hoje uma atividade dinâmica e desenvolvida segundo os melhores cuidados fitossanitários”, como disse à coluna o empresário Cristiano Maia, presidente da Camarão BR, entidade que reúne os grandes produtores de camarão do país, dos quais ele é o maior. Sua Fazenda Potiporã, em Pendências, no vizinho Rio Grande do Norte, é a maior da carcinicultura brasileira.

Para além de mostrar, em grandes estendes, o que produz no Ceará e no Nordeste, a Expocamarão da Pecnordeste 2025 terá uma programação técnico-científica que ocupará o auditório número 8 do Mezanino, no primeiro andar do Pavilhão Oeste do Centro de Eventos. Coordenada pelo presidente da Associação de Produtores de Camarão do Ceará (APCC) e da Cooperativa dos Produtores de Camarão do Ceará (Copacam), Luiz Paulo Sampaio, essa programação ocupará todos os períodos dos três dias da feira. Ela começará às 8h30 da quinta-feira, 5, com uma mesa redonda que debaterá sobre a situação atual e as perspectivas da carcinicultura. Cristiano Maia abrirá as palestras, falando sobre o desenvolvimento do cultivo do camarão no Nordeste.

Uma palestra que já desperta atenção será a que abordará a “Produção em expansão, mercado em atenção: como resolver a equação do camarão brasileiro?”, que será proferida por Ricardo Lins Pedroza, diretor Comercial da Marchef Pescados. Ele atua na comercialização de camarão processado no Brasil há mais de 20 anos e é um entusiasta do potencial do mercado brasileiro.

Outra palestra interessante será a que tratará da agregação de valor ao camarão diretamente na fazenda. Ela será proferida pelo professor Giovanni Lemos de Mello - engenheiro de aquicultura e professor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, não tem dúvida de que a Expocamarão será um dos pontos altos da Pecnordeste 2025.

“Nos últimos cinco anos, a carcinicultura tornou-se protagonista da economia primária do Ceará, graças aos investimentos privados e, também, ao apoio que o governador Elmano de Freitas tem emprestado ao setor, adotando providências que aceleraram os investimentos, entre as quais deve ser citada a desburocratização dos processos de licenciamento ambiental, o que beneficiou, direta e rapidamente, milhares de pequenas famílias de criadores de camarão”, diz o presidente da Faec.

No Ceará, há hoje, segundo dados da APCC e da Copacam, mais de 2.200 famílias envolvidas diretamente na atividade do cultivo do camarão, principalmente nos municípios da região do Jaguaribe. Essas famílias estavam, havia apenas cinco anos, dedicadas à agricultura, mas logo descobriram as virtudes da carcinicultura, cujo retorno é maior, melhor e mais rápido. A força e a importância econômica e social da criação de camarão no Ceará – de que falou o empresário Cristiano Maia – serão uma das vitrines da Pecnordeste deste ano.

“Do ponto de vista estético, a Expocamarão será uma grande festa. Do ponto de vista científico, porém, ela será mais do que isto, pois mostrará, também, o lado ambientalmente sustentável da nossa atividade”, como afirma Luiz Paulo Sampaio.