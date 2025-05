F.S. Rocha Pescados gera própria energia e reduz conta de luz

Donos da F. S. Rocha Pescados e Mariscos, os irmãos Manoel e Francisco da Silva Rocha estão colhendo hoje o que plantaram ao longo dos últimos cinco anos: suas duas lojas – a maior das quais, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, tem 1.500 metros quadrados, sendo um autêntico supermercado que, além de peixes e camarões, vende também carnes bovinas e ovinas – consomem energia solar gerada por quatro parques fotovoltaicos instalados por eles em propriedades da família nos municípios de Granja e Meruoca, no interior do estado.

A conta de luz da empresa experimentou uma redução de 90%, como revela Francisco, o sócio majoritário do negócio, que começou nos anos 90 do século passado, quando a dupla começou a vida, ralando e vendendo peixe na esquina da rua Nunes Valente com a Padre Valdevino, na Aldeota, para o que utilizava um isopor de 1m x 1m cheio de arabaianas e ciobas cobertas por pedras de gelo que garantiam o seu congelamento.

“Tempos muito duros, mas também muito românticos aqueles pelos quais passamos, mas valeu a pena todo o esforço”, eles reconhecem hoje, e com razão: a empresa – que em setembro de 2020, em plena pandemia da Covid 19, recebeu homenagem do Sistema Verdes Mares – é hoje a maior varejista de pescados e mariscos de Fortaleza. Além da loja mãe, instalada na rua Antônio Furtado, a F. S Rocha também tem a Somariscos, localizada na Avenida Barão de Studart.

Francisco conta que a ideia de gerar a própria energia consumida pela empresa “caiu do céu”, e chegou quando o negócio experimentava uma boa expansão. Para isso, contribuíram duas áreas de terra que ele e o irmão possuem na zona rural no Norte do Ceará. Uma empresa especializada em energias renováveis elaborou o projeto de geração solar fotovoltaica, o qual teve pronto financiamento do Banco do Nordeste (BNB) por meio de uma linha de crédito especial criado para incentivar a geração de energia solar. Eles fazem questão de dizer que foi o investimento “foi uma decisão muito acertada e oportuna”.

Hoje, a F. S. Rocha Pescados e Mariscos, além de comercializar todos os tipos de pescados em suas lojas, é responsável pelo abastecimento de alguns dos principais hotéis e restaurantes de Fortaleza e de cidades de sua Região Metropolitana. Para isso, os irmãos Silva Rocha construíram e mantêm em operação quatro câmaras frigoríficas, cujos estoques são semanalmente renovados por grandes empresas de pesca do país, principalmente as da região Norte.

Francisco e Manoel são um exemplo pronto e acabado de empreendedorismo. Eles mesmos confessam que lhes sobra pouco ou quase nenhum tempo para o lazer, uma vez que todo o seu esforço, “nas 24 horas do dia”, é inteiramente dedicado à melhoria do desempenho da empresa, que é 100% familiar.

Ontem, dois anos depois de seu último contato com esta coluna, os irmãos Silva Rocha abriram o coração e, mesmo avessos a opiniões sobre temas que não digam respeito ao seu negócio, falaram, por exemplo, sobre economia. E disseram o seguinte, com outras palavras:

“Por enquanto, estamos observando que a atividade econômica se mantém aquecida, apesar dos juros altos. A taxa de desemprego segue em patamar baixo e a inflação, ao contrário do que se previu há dois meses, está nos níveis indicados pelas previsões do mercado. O que preocupa, e isto não é de hoje, é a questão dos gastos do governo que podem subir ainda mais, tendo em vista a aproximação do ano eleitoral de 2026. Estamos observando que o consumo caiu um pouco, mas só um pouco. Nós, que já somos de nascença muito rígidos com a gestão das nossas contas, apertamos ainda mais as medidas de contenção neste momento de incerteza na economia. Nunca damos, sob nenhuma hipótese, um passo maior do que pode a perna”.

Eles revelaram que, nas duas lojas de sua empresa, “as vendas de peixes continuam como sempre foram, bem maiores do que as de carne de boi e de cordeiro, mas isto é consequência da fidelidade da nossa clientela, que conhece nossas origens como vendedores de pescados e mariscos”. E informaram que também ampliaram seu serviço e delivery, que agora atende toda a geografia da cidade de Fortaleza.