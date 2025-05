BNB financia pesquisas em oncologia no Ceará

Dez profissionais de saúde no Ceará estão iniciando o curso de mestrado em oncologia no Instituto do Câncer do Ceará (ICC) com bolsas patrocinadas pelo Banco do Nordeste (BNB).

O investimento total é de cerca de R$ 500 mil e cobre todos os custos de mensalidade durante os dois anos do curso.

O Termo de Execução do projeto foi assinado pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, e pelo seu diretor de Planejamento, Aldemir Freire. Pelo ICC, assinaram o presidente executivo Sérgio Ferreira Juaçaba e o presidente emérito Lúcio Gonçalo de Alcântara.

Falando na oportunidade, Paulo Câmara defendeu o investimento em pesquisa e inovação para que os profissionais de saúde tenham condições de desenvolver novos tratamentos e gerar mais conhecimento na região Nordeste.