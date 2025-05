Missão cearense visita Parque de Inovação Tecnológica em SP

Com o objetivo de conectar a indústria do Ceará aos mais avançados ecossistemas de inovação do país, uma comitiva de 32 empresários cearenses e representantes de instituições participou, nesta semana, de uma missão ao Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (PIT), em São Paulo. A missão envolveu setores estratégicos da economia cearense, como alimentos, químico, energia, telecomunicações, construção civil e áreas de agroindústria e saúde.

“Nosso compromisso é gerar conexões que tragam resultados reais. O Ceará tem capacidade produtiva, instituições sólidas e vocação para a inovação. O PIT está pronto para colaborar com esse processo”, afirmou André Siqueira, Business Advisor do PIT, responsável pela articulação da missão.

Durante a visita, os participantes conheceram a infraestrutura e os mecanismos de apoio do parque, que abriga mais de 500 empresas de base tecnológica, além de centros de pesquisa, investidores, startups e grandes corporações. A programação incluiu painéis temáticos, apresentação de cases de sucesso e visitas a empresas como Nestlé, Altave, Autaza, Agrotools, UAVI e ID-Subser.

O PIT atua como parceiro estratégico de governos e prefeituras na criação de políticas de inovação, modernização de distritos industriais, capacitação de gestores e desenvolvimento de cidades inteligentes. Essa dimensão institucional foi destaque na missão, reforçando a importância de integrar a inovação à gestão pública e às estratégias regionais de desenvolvimento.

A visita também simbolizou a consolidação de uma ponte entre o Ceará e o Vale do Paraíba — movimento impulsionado pela instalação do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, ampliando ainda mais o intercâmbio de talentos e conhecimento.

Para o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação do Ceará (Sindipan), Alex Martins, a visita ao Parque Tecnológico de São José dos Campos serviu para “ampliar nossa visão e nos abriu a mente para buscar soluções que possam ajudar a resolver alguns dos desafios enfrentados na panificação.”

A mesma percepção foi compartilhada por Paulo Rabelo, presidente do Sindiroupas, para quem “a visita ao PIT foi uma oportunidade valiosa para enxergarmos, na prática, como a inovação pode ser articulada de forma eficiente entre governo, academia e setor produtivo. Essa experiência nos inspira a construir, no Ceará, um ecossistema forte, capaz de impulsionar a competitividade da indústria da moda por meio da tecnologia, da colaboração e de uma visão voltada para o futuro.”

Beto Chaves, presidente do Sindquímica-CE e da Associação Industrial do Guaiúba Chemical Park, a missão representou uma oportunidade estratégica de aprendizado e inspiração.

“Vi como bastante exitosa a experiência da Missão realizada no PIT, em São José dos Campos, pois foi uma excelente oportunidade de aprendermos, conhecermos e nos aprofundarmos em uma ambiência de muita inovação e cases positivos. Trata-se de um equipamento maduro, com 20 anos de atuação, um polo industrial que respira inovação, com incubadoras para startups se desenvolverem. Hoje, nós temos o Polo Químico de Guaiúba em pleno desenvolvimento”, comentou Beto Chaves

Gustavo Saavedra, chefe-geral da Embrapa Agroindústria Tropical, que integrou a missão, considerou a visita uma oportunidade de compreender a dinâmica prática de um ecossistema de inovação maduro.

“O evento foi uma excelente oportunidade de conhecer como se constrói e opera uma estrutura dedicada a levar a inovação para dentro das empresas. Desde startups até grandes multinacionais, todos convivem em um ambiente desafiador, onde soluções e integrações são construídas e reverberadas na geração de empregos e faturamento”, disse Saavedra.