Pecém: Conselho da ZPE aprova normas técnicas para Data Center

Em ligação direta para esta coluna, o governador Elmano de Freitas informou na tarde desta quinta-feira, 29, que o Conselho Nacional das Zonas de Processamento para Exportação (CZPE) aprovou hoje 70 códigos de serviço (NBS) passíveis de exportação em ZPE .

Isto era o que faltava para que o projeto anunciado de Data Center da ZPE do Ceará pudesse ser pautado e aprovado pelo CZPE.

A ZPE do Ceará caminha agora para ser a primeira do Brasil a ter um projeto de serviços 100% dedicado ao mercado externo.

Esta era uma das três principais reivindicações apresentadas pelas empresas de Data Centers ao Conselho das ZPEs, que é presidido pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de quem o governador Elmano de Freitas recebeu ligação telefônica.

Ainda segundo o governador Elmano de Freitas, outra “boa notícia para a economia do Ceará” foi a de que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) garantiu o fornecimento da energia elétrica necessária ao funcionamento dos Data Centers.

De acordo com o governador, essas boas notícias são resultado de um esforço conjunto que ele desenvolveu junto ao presidente Lula, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, aos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e às autoridades da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do ONS.

Deve ser lembrado que a Casa dos Ventos, do cearense Mário Araripe, é a empresa brasileira com projeto pronto para a construção do maior Data Center da América Latina na geografia da ZPE do Ceará, que se localiza no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.