Indústria cearense fabrica colchão que esfria com o calor

Uma grande, importante e muito concorrida, mas pouco divulgada, exposição industrial aconteceu nesta semana no Centro de Eventos do Ceará – a Expo Móvel Ceará, que reuniu até ontem, quinta-feira, 29, centenas de empresas cearenses e nordestinas, algumas com atuação nacional – todas fabricantes de mobiliário, a maioria, porém, especializada em colchões, cuja tecnologia avançou principalmente no uso de novos tecidos importados.... da China, naturalmente.

Quem a visitou colheu a certeza de que a indústria moveleira do Nordeste – a do Ceará como protagonista – atravessa uma fase de avanço tecnológico e de inovação, e isto tem tudo a ver com a ousadia do empresário local.

Esta coluna fala de empresários de pequeno porte, que, com a coragem que Deus lhes deu, atravessaram oceanos e foram até o outro lado do mundo, a Ásia, em busca das melhores novidades para a sua atividade. Esses empresários, à revelia dos organismos de desenvolvimento dos governos estadual e federal, estão, por exemplo, produzindo no Ceará os mesmos colchões que as maiores e mais modernas indústrias do mundo estão a fabricar.

Na Expo Móvel Ceará 2025, algumas dessas novidades tecnológicas da indústria cearense de colchões chamaram a atenção. Por exemplo: uma delas, com unidade industrial instalada e em operação na vizinha cidade de Eusébio, apresentou – e vendeu bastante – um colchão cujo tecido esfria à medida que sobe a temperatura ambiente. Tecido produzido pela tecnologia chinesa e que, agora, divide em antes e depois a história desse segmento da indústria moveleira local.

Outra empresa cearense fabricante de colchões – com unidade no Distrito Industrial de Maracanaú – apresentou, também, sua novidade: um produto feito de tecido à prova de Pet, ou seja, cães e gatos não conseguem arranhá-lo porque o tecido – fabricado na China – utiliza um material que as patas de caninos e felinos não conseguem degradadar nem rasgam. Tem mais: esse tecido é, igualmente, 100% resistente a água. Acredite, que é vero.

Agora, um pouco de informação sobre a Expo Móvel Ceará, que é um evento integrado a outros – como a Expo Móvel Pernambuco, que se realizará em Caruaru de 14 a 16 de gosto, e a Expo Móvel Goiânia, de 3 a 5 de setembro. No site da Expo Móvel, lê-se que se trata de “um seleto time que integra as maiores promotoras de feiras do país, contando com mais de 500 expositores, 5 grandes feiras que somam juntas uma visitação de mais de 20 mil clientes, ancorada em mais de 400 expositores que geram um volume de vendas na casa de R$ 400 milhões”.

BRASIL LIVRE DA FEBRE AFTOSA SEM VACINAÇÃO

Ontem, quinta-feira, 29, foi um dia histórico para a pecuária brasileira, que recebeu, em Paris, da Organização Mundial da Saúde Animal seu novo status, o de zona livre da febre aftosa sem vacinação. O ato aconteceu durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial da Saúde Animal.

Uma delegação da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), da qual fazia parte a senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina, acompanhou o evento. O presidente da CNA, João Martins, disse que o novo status é resultado de uma campanha de anos e de um esforço conjunto que envolveu os pecuaristas, as Federações, os sindicatos rurais, os Estados, os governos e as políticas públicas voltadas para a erradicação da doença no rebanho em todo o território nacional.

“O anúncio feito hoje, de Brasil livre de aftosa sem vacinação, é um reconhecimento desse esforço, uma grande conquista. Mais do que nunca, o Brasil pode vender carne, um produto de altíssima qualidade, para qualquer país do mundo”, disse João Martins.

Aqui no Ceará, o anúncio repercutiu. O presidente da Faec, Amílcar Silveira, disse que o novo status da pecuária brasileira é prova de que “estamos em linha com as melhores e mais sustentáveis práticas agropecuárias do mundo”.