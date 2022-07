Honório Pinheiro vê com otimismo a economia brasileira

Sócio e CEO da rede Supermercado Pinheiro, o empresário Honório Pinheiro, ex-presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) declara-se “positivamente impressionado” com o cenário da economia nacional.

Em conversa com esta coluna, ele salienta que “a inflação entrou em declive, o PIB entrou em aclive, a balança comercial segue superavitária, e agora incrementada por mais exportações de aviões da Embraer, a relação dívida-PIB desceu de mais de 90% no auge da pandemia para comportados 78% atuais, e com viés de baixa, e o desemprego segue caindo”.

Ele analisa e faz pronóstico:

“Do ponto de vista da economia, o cenário é de tranquilidade para o comércio. A inflação persiste, mas o Banco Central adota as providências de ordem monetária para, até 2024, devolvê-la à meta estabelecida. Do ponto de vista político, observo que, também, tudo segue seu curso: as instituições todas operam dentro da normalidade democrática, e as divergências são próprias do pleno estado de direito. Por exemplo, a imprensa continua livre. Para mim, os brasileiros irão às urnas, em outubro, em clima de absoluta liberdade”.

Sobre a economia cearense, Honório Pinheiro entusiasma-se com as perspectivas do Hub do Hidrogênio Verde diante dos 20 Memorandos de Entendimento celebrados pelo governo do estado com grandes grupos estrangeiros e nacionais e, ainda, com os projetos de geração de energia solar fotovoltaica e eólica onshore e offshore, os quais absorverão altos investimentos e ainda gerarão milhares de empregos.

“Tudo isso nos renova a esperança e a certeza de que o Ceará está no caminho correto”, finaliza Honório Pinheiro.

50 ANOS DEPOIS, PADRE AMERICANO VEM PARA O HALLELUYA

Padre Eduardo Dougherty, que trouxe a Renovação Carismática para o Brasil, retorna, agora, a Fortaleza, após 50 anos, para participar pela primeira vez do Festival Halleluya, evento anual promovido pela Comunidade Católica Shalom, que foi fundada há meio século nesta capital, onde tem sede.

Pela primeira vez no Halleluya, o padre Dougherty, 81, norte-americano com naturalidade brasileira, estará presente nos próximos dias 21 e 22 no Halleluya.

Conhecido por seu pioneirismo no cenário católico, o missionário criou e dirigiu o primeiro programa católico de televisão aberta no Brasil, "Anunciamos Jesus".

Aos 18 anos, o jovem Eduardo Dougherty, que sonhava tornar-se jogador da liga profissional de basquete norte-americana, a NBA, descobriu a vocação sacerdotal após receber o que considera “um chamado divino”.

Além do amplo trabalho em comunicação, o sacerdote também criou o primeiro centro de dramaturgia cristã do Brasil, tendo produzido diversos documentários e séries em português e outros idiomas.



Em contagem regressiva para o Festival Halleluya, Pe. Eduardo deixa uma mensagem de bênção para os fiéis cearenses:



"É um novo tempo de graça, é um tempo de retomada para uma grande bênção acontecer novamente com os jovens e com o povo do Ceará".

CRISE NA ARGENTINA AGRAVA-SE: FALTAM DÓLARES

A crise na Argentina agrava-se. O próprio governo já admite que não há mais dólares em caixa para garantir as importações de que necessita o país.

Ontem, em Buenos Aires, o dólar foi negociado, no câmbio paralelo, a 301 pesos.

O jornal Financial Times, de Londres, publicou um editorial em que fala sobre, “a ruína financeira da Argentina”.

No último mês de junho, o custo de vida na Argentina subiu 20%.

Para agravar o quadro, praticamente romperam relações o presidente Aberto Fernandez e a vice-presidente Cristina Kirchner.

O recente pacote de medidas anunciada pela nova minstra da Economia não surtiu qualquer efeito prático no mercado.