C. Rolim Engenharia faz festa para entregar o Sinfonia

Em clima de festa, a C.Rolim Engenharia celebra na noite desta terça-feira, 19, a entrega das chaves do seu novo empreendimento – o Sinfonia, localizado no bairro Cocó, em Fortaleza. O evento é exclusivo para os proprietários.

O Sinfonia apresenta um projeto arquitetônico de alto padrão e conta com 40 apartamentos de 220,97m², sendo apenas dois por andar. Todas as unidades foram vendidas antecipadamente.

A área de lazer completa inclui piscinas adulto e infantil, rooftop e academia com vista panorâmica para o Parque do Cocó, playground, brinquedoteca, salão de jogos, pet place, espaço zen, salão de festas e salão gourmet.Outros diferenciais do Sinfonia são o uso de energia fotovoltaica, aproveitamento da água da chuva para irrigação de áreas comuns e ponto de abastecimento para carros elétricos. Cada apartamento tem quatro vagas na garagem.Para comemorar a entrega do seu novo empreendimento junto aos clientes, a C.Rolim Engenharia promove um coquetel que conta com a apresentação do cantor, compositor e instrumentista cearense Adelson Viana.

A construtora promove, ainda, o sorteio, entre os proprietários, de uma obra de arte assinada pelo artista plástico Mino Castelo Branco.



Na ocasião, também se realiza a primeira assembleia do condomínio, da qual sairão eleitos o síndico, o subsíndico e o conselho administrativo.

Pio Rodrigues Neto, sócio e presidente do Conselho Administrativo da C. Rolim Engenharia, conduz o evento e apresenta a prestação de contas da obra, mostrando todo o impacto socioambiental produzido durante o processo.



Segundo ele, a construtora tem como prioridade o cumprimento de todos os requisitos de sustentabilidade e responsabilidade social e tem aprimorado, ano após ano, as práticas ESG (práticas ambientais, sociais e de governança) aos seus lançamentos e canteiros de obras.