Embraer mostra como será em 20 anos mercado de aeronaves

A Embraer publicou suas Perspectivas de Mercado para os próximos 20 anos para o segmento de aeronaves comerciais com menos de 150 assentos. O relatório apresenta análises e tendências globais e regionais que influenciarão a demanda por novos jatos e turboélices até 2041.



Nesta terça-feira, 19, os executivos da Embraer destacaram os principais elementos do relatório em uma coletiva de imprensa durante o Farnborough Airshow, maior feira aeronáutica do mundo, que se realiza anualmente no Reino Unido.

O relatório contém os seguintes destaques:



Crescimento e Recuperação da Demanda: A demanda mundial por viagens aéreas, medida em receita por passageiro-quilômetro (RPK), crescerá 3,2% ao ano (CAGR) nas próximas duas décadas, um pouco menos do que a taxa de 3,3% prevista no ano passado. O crescimento mais fraco reflete uma desaceleração de curto prazo da economia global, os efeitos da pandemia e o impacto do conflito Rússia-Ucrânia.



Espera-se que os RPKs retornem aos níveis de 2019 até 2024.



Digitalização e Regionalização: Continuarão as tendências para o aumento da digitalização (home office, videoconferências) e regionalização (relocalização produtiva - reshoring), que surgiram no início da pandemia, e irão impulsionar a demanda por aeronaves de menor capacidade.



Foco na flexibilidade da frota e nas tecnologias verdes: A adequação da capacidade à demanda é a maneira mais sustentável de capturar as oportunidades de crescimento no mundo pós-pandemia. Novas tecnologias verdes tendem a concentrar-se em aeronaves de menor porte, onde as inovações são incialmente aplicadas antes da introdução em plataformas maiores. Nesse contexto, aviões menores são elementos-chave para viagens aéreas mais sustentáveis, além de melhorar igualmente a conectividade.



Conversões de aviões de passageiros para cargueiros: O forte crescimento do comércio eletrônico está abrindo novos mercados para aeronaves a jato de carga com menor capacidade, impulsionando a demanda por conversões de passageiros para cargueiros.



Entregas de novas aeronaves - Por números: Demanda global por novas aeronaves de até 150 assentos 10.950 unidades, sendo 8.670 jatos e 2.280 turboélices.



Valor de mercado de todas as novas aeronaves: US$ 650 bilhões



Taxa de crescimento anual de RPK – classificada por região:

4,3% Ásia-Pacífico (inclui China)

4,0% América Latina

3,8% África

3,2% Média Global

3,2% Oriente Médio

2,3% Europa

2,0% América do Norte



Participação de RPK até o final de 2041:

42% Ásia-Pacífico

38% Europa + América do Norte



Entregas de jatos - 8.670 (% de participação):

2.740 América do Norte (31,6%)

2.230 Ásia-Pacífico (25,7%)

2.320 Europa e CEI (26,8%)

750 América Latina (8,7%)

330 Oriente Médio (3,8%)

300 África (3,5%)



Entregas de turboélices - 2.280 (% de participação):

960 Ásia-Pacífico (42,1%)

500 Europa e CEI (21,9%)

400 América do Norte (17,5%)

200 África (8,8%)

180 América Latina (7,9%)

40 Oriente Médio (1,8%)