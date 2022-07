Faec quer Ceará livre da Febre Aftosa sem vacinação

Na próxima segunda-feira, 25, a Federação da Agricultura do Ceará (Faec) lançará às 8 horas, em sua sede, na Avenida Eduardo Girão, 317, no Jardim América, uma campanha no sentido de levar o Estado do Ceará a conquistar o status de Zona Livre da Febre Aftosa Sem Vacinação.

Por enquanto, o Ceará já é um estado Livre da Febre Aftosa com Vacinação, mas o presidente da Faec, Amílcar Silveira considera que, pela qualidade do rebanho bovino e, mais ainda, pela determinação dos pecuaristas cearenses, “será possível mudarmos para melhor o padrão da nossa pecuária, elevando-a à categoria dos estados que já estão livre da aftosa sem vacinação”.

Para Amílcar Silveira, não será difícil alcançar esse objetivo, pois nessa direção “já estão marchando todos os sindicatos rurais associados à Faec, ao mesmo tempo em que os técnicos do Senar-Ceará (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) estão, nas fazendas de criação, a transmitir ensinamentos de como cuidar mais e melhor do rebanho bovino, antecipando providências ligadas às boas práticas da pecuária”.

Os grandes criadores e produtores de leite, como Luiz Girão, fundador da Betânia Lácteos e dono da Fazenda Flor da Serra, uma das três maiores produtoras de leite do Ceará (as outras duas são o Grupo Edson Queiroz e a Cialne), já prometeram adesão à campanha, cujos detalhes, incluindo um plano de divulgação, serão anunciados no dia 25, durante café da manhã na sede da Faec.

ESTAÇÃO DAS CHUVAS 2022: DO EXCELENTE AO SOFRÍVEL

Por meio da Funceme, a ciência que estuda os fenômenos do clima emite boas notícias para o Ceará: o La Niña segue atuante entre a parte Oriental da América Latina e o Pacífico Central.

Isto quer dizer que, pelo menos até o próximo mês de novembro, poderão ocorrer chuvas isoladas em determinadas regiões do Nordeste, ao mesmo tempo em que, no Sul e Sudeste do país, essas precipitações deverão ser escassas.

Não é possível agora, porém, prever se esse quadro perdurará de dezembro deste ano até março de 2023.

Estas informações foram transmitidas ontem pelo presidente da Funceme, engenheiro Eduardo Martins, a um grupo de empresários da indústria e da agropecuária com os quais se reuniu no meio do dia.

O auditório ficou mais alegre, ainda, quando Eduardo Martins detalhou como foi a temporada de chuvas deste 2022 no Ceará.

“Foi excelente na Região Metropolitana de Fortaleza, foi muito boa nas regiões do Coreaú e do Baixo Jaguaribe, foi boa na região do Salgado, mas foi sofrível no Sertão Central”, disse o presidente da Funceme, mostrando números.

De fevereiro a maio, a média de chuvas no Ceará alcançou 612,2 milímetros. Mas Região Metropolitana de Fortaleza, de fevereiro a maio, a pluviometria média chegou aos 961,6 milímetros, ou seja, cerca de 40% a mais do que a média estadual. Por isto mesmo, sangraram todos os açudes que abastecem a Região Metropolitana – Pacajus, Pacoti, Riachão, Gavião, Acarape, Aracoiaba e Maranguapinho.

Nesse mesmo período, as chuvas na região do rio Salgado, que despeja suas águas no Castanhão, bateram a marca de 609 milímetros; no Baixo Jaguaribe, 730 milímetros; no Alto Jaguaribe (onde estão Tauá e Arneiroz, por exemplo), 473 milímetros.

Resumindo: as chuvas deste ano recarregaram os pequenos e grandes açudes do Ceará, que hoje acumulam 5,07 bilhões de m³ de água, volume raquítico diante da capacidade total de represamento do Estado, que é de 18,7 bilhões de m³, incluindo 1 bilhão de m³ correspondentes à Região Metropolitana de Fortaleza.

Isto significa dizer que o sistema de represas que abastecem a capital cearense garantirá o abastecimento neste e no próximo ano.

ENERGIA: MERCADO LIVRE EM DEBATE NA FIEC

Quinta-feira, 21, às 17 horas, será realizada no Observatório da Indústria, na Fiec, a 18ª edição do Energia em Pauta, evento mensal promovido pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços Elétricos do Estado Ceará (Sindienergia-CE) em parceria com a Federação das Indústrias e o Sebrae.

O tema ser abordado será “Abertura do Setor Elétrico para o Mercado Livre – PL 414/21”.

O debate será transmitido ao vivo, diretamente do Observatório da Indústria para o público interessado, através do canal do Sindienergia no YouTube.

Serão expositores Galdino Lamas de Barros, assessor da presidência da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), e o deputado federal cearense Danilo Forte, presidente da Frente Parlamentar de Energias Renováveis.

O moderador será Filipe Souza, gerente de Geração da Kroma Energia, empresa associada ao Sindienergia, que atua na gestão estratégica orientada para o Mercado Livre de energia.

Considerado o “Novo Marco Regulatório do Setor Elétrico”, o PL 414/2021, que tramita no Congresso Nacional, tem a perspectiva de alavancar novos investimentos, acelerar a transição energética e potencializar a inovação e o desenvolvimento tecnológico do setor, tornando o acesso ao Mercado Livre de energia mais democrático.

Isso porque, diferentemente do mercado regulado, onde a energia elétrica que é distribuída aos consumidores cativos tem preços regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no Mercado Livre a negociação dos valores cobrados pela energia se dá sem intermediação entre comercializadoras e consumidores.



O acesso a essa modalidade hoje, no entanto, é limitado aos clientes da alta tensão.

COLOMBIANO CRIA GAROUPA EM CATIVEIRO NO CEARÁ

Uma informação curta, mas muito interessante: o empresário colombiano Andrés Escobar, que já produz camarão em Paraipaba, no Litoral Norte do Ceará, anunciou ontem para um grupo de agropecuaristas que começou a produzir, em cativeiro, alevinos de garoupa, um peixe marinho.

Ele informou que sua fazenda de Paraipaba já tem 200 hectares de viveiros cheios de água doce produzindo camarão. E revelou que a produção dos alevinos, ou seja, de filhotes de garoupa está sendo feita em tanques cheios de água do mar. Sua fazenda fica a poucos metros da praia.

Andrés Escobar antecipou que produzirá garoupa de um quilograma de peso, para atender à demanda de restaurantes. Uma garoupa de um quilo serve dois pratos, isto é, alimenta duas pessoas.