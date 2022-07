Evangelho de hoje, 3ª feira, 19/07 (Mt 12,46-50)

Naquele tempo: Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: 'Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo.' Jesus perguntou àquele que tinha falado: 'Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?' E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: 'Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.'

Reflexão – Jesus no ensinou o jeito certo de fazer a vontade de Deus

Mais uma vez Jesus nos convoca a fazer parte da Sua família, e nos convida também a fazer a vontade do Pai que está nos céus, a exemplo de Sua Mãe e de Seus irmãos. Sabemos que a caminhada de Jesus aqui na terra foi um crescente viver segundo a vontade do Seu Pai. Ele convocou doze homens, simples, rudes e sem muita instrução para acompanhá-Lo, ensinando-lhes tudo o que era da vontade do Pai com o intuito de depois fazê-los fundamentos da Sua igreja. A vivência com Jesus, os Seus ensinamentos, Seus exemplos, Sua forma de acolher, de perdoar, de admoestar, de orar, de curar e fazer milagres e muitas outras coisas, revelou ao mundo o jeito certo de se viver na terra, como é desejo do Pai que vive no céu. Em função disso, Jesus aproveitou todos os momentos em que viveu na terra para esclarecer questões primordiais, exercitou com os Seus discípulos a vivência da vontade do Pai e apontando para eles, os elevou a dignidade da Sua Mãe e de Seus irmãos. Ele sabia que no momento certo aqueles homens dariam testemunho ao mundo da Sua salvação, embora pudessem trai-Lo e negá-Lo. Hoje também, Jesus aponta para nós que meditamos com a Sua Palavra e também nos acolhe no seio da Sua família, pois sabe que nós estamos apreendendo o jeito certo de fazer a vontade de Deus e, no momento proprício, nós tambén mostraremos ao mundo que fazemos parte da família do Pai que, está nos céus e não desiste de nós que ainda estamos na terra. – Você tem feito a vontade de Deus? – Você sabe perdoar, compreender, acolher? – O que você tem aprendido com Jesus? – Você sabia que a vontade do Pai é que Jesus seja o Senhor da sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO