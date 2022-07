Aérea da Polônia encomenda mais 7 jatos da Embraer

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que celebrou nesta segunda-feira, no Farnborough Airshow 2022, no Reino Unido, com a LOT Polish Airlines, companhia aérea nacional da Polônia e líder na Europa Central, um contrato de renovação e expansão do Programa Pool para apoiar a frota de E-Jets da LOT.

Pelo novo contrato, a LOT adicionará sete E-Jets ao contrato original. Com isso, o Programa Pool passará a cobrir um total de 44 aeronaves e mais de 300 componentes.

Atualmente, o Programa Pool da Embraer apoia mais de 50 companhias aéreas em todo o mundo.

“O Programa Pool tem sido fundamental para aumentar a disponibilidade da frota da LOT, garantindo eficiência e resultados competitivos, permitindo à empresa polonesa concentrar-se no dia a dia das operações das aeronaves. Essa extensão de contrato, incluindo aeronaves adicionais, faz parte da estratégia de crescimento da frota da LOT. Flexibilidade e verdadeira parceria são a base de nossa cooperação de longa data com a Embraer”, disse Maciej Wilk, COO da LOT Polish Airlines.A LOT Polish Airlines é o cliente de lançamento dos E-Jets, com o E170, que entrou em serviço em 2004. Cliente do Programa Pool desde 2012, a LOT é a única companhia aérea a operar todas os quatro modelos de E-Jets da Embraer. O Programa Pool apoiará toda a frota da LOT, que conta hoje com 21 jatos E170 e E175, além de 23 jatos E190 e E195.

“Não há maior endosso sobre a qualidade dos serviços de pós-venda que a Embraer oferece do que ter um cliente renovando e expandindo um contrato para dar suporte à sua frota”, disse Johann Bordais, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

“Sabemos que temos que trabalhar duro para manter altos padrões de suporte, não apenas oferecendo os melhores serviços do mercado, mas também encantando nossos clientes, pois o Pool é parte integrante da estratégia de crescimento de serviços e suporte da Embraer.”

O Programa Pool da Embraer foi desenvolvido para permitir às companhias aéreas minimizar os investimentos iniciais em estoques e itens reparáveis de alto valor, aproveitando a experiência técnica da Embraer juntamente com a vasta rede de fornecedores de serviços de reparo de componentes. Isso resulta em significativas economias nos custos de reparo e manutenção de estoque, redução no espaço de armazenamento necessário e a virtual eliminação da necessidade de recursos necessários para o gerenciamento de reparos, garantindo melhores níveis de desempenho.