Evangelho de hoje, segunda-feira, 18/07 (Mt 12,38-42)

Naquele tempo: Alguns mestres da Lei e fariseus disseram a Jesus: 'Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti.' Jesus respondeu-lhes: 'Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do Sul se levantará contra essa geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão.'

Reflexão – O Sinal da Cruz é a maior prova do Amor de Deus Pai por nós

Por causa da nossa humanidade decaída, nós, também, como os fariseus e mestres da lei, ousamos testar o poder de Deus e, por isso, vivemos pedindo a Ele sinais. Como eles, nós também ainda não assimilamos que o grande sinal de Deus para nós foi a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, outrora, prefigurado pelo sinal de Jonas. Da mesma forma como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia e depois foi libertado, Jesus esteve sepultado e depois foi ressuscitado para nos garantir uma vida completamente nova, repleta do amor de Deus. O Sinal da Cruz, portanto, é a maior prova do Amor de Deus Pai por nós e a segurança de que também nós, já fomos libertados da escravidão do pecado e, por isso, podemos viver de um modo completamente diferente do que vivíamos antes de conhecer esta verdade. O Amor de Deus, portanto, é a garantia que temos para usufruir de uma vida harmoniosa conosco mesmo e com as outras pessoas, pois, age em nós e por nosso intermédio. Quando nos deixamos motivar pela presença amorosa de Deus, encontramos sentido para a nossa existência e compreendemos qual é a nossa missão aqui na terra. Este Amor é como uma força interior que possuímos, mas não sabemos de onde vem, apenas sentimos que provém de uma fonte inesgotável. Por isso, somos mais agraciados que os habitantes de Nínive que atendeu aos apelos de Jonas e a rainha do Sul, que buscou Salomão para desvendar os seus mistérios. O próprio Espírito Santo de Deus é quem nos confidencia os segredos de Deus no nosso coração. Não esperemos por sinais exteriores. Deus sinaliza o Seu amor dentro do nosso coração e, por isto, não precisamos enxergar nem tocar ou ouvir, mas somente perceber a sua intensidade e a sua eficácia em nós – Você precisa de evidências para acreditar no poder de Deus na sua vida? – Você tem esperado por sinais mais claros ou já reconhece que Jesus trouxe a sua salvação? – Você já conhece a força do amor de Deus? – Para você o que representa o SINAL DA CRUZ?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO