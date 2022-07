BNB, aos 70 anos, homenageia cearense Grupo Tijuca Alimentos

Foi discreta, porém marcante, a cerimônia com a qual, em sua sede no bairro do Passaré, em Fortaleza, o Banco do Nordeste (BNB) celebrou às 10 horas desta terça-feira, 19, seus primeiros 70 anos de existência.

A direção do BNB homenageou personalidades da região e grandes, médias e pequenas empresas de cada um dos estados do Nordeste – Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão – e do Sudeste (municípios do Norte de Minas Gerais e do Norte do Espírito Santo) onde está presente com agências físicas e, também, com suas linhas de crédito para a indústria, a agropecuária e os serviços e, ainda, com o seu exitoso Programa de Microcrédito.

A empresa cearense homenageada foi o Grupo Tijuca Alimentos, que produz ovos, frango, leite, queijos e caju (cultiva, em sua fazenda em Beberibe, centenas de hectares de cajueiros da variedade anão precoce, cuja produção é totalmente absorvida pelas indústrias de beneficiamento do Ceará).

Em nome do Grupo Tijuca Alimentos, quem recebeu a “Comenda Banco do Nordeste de Desenvolvimento” foi seu sócio e diretor de operações, Marden Alencar Vasconcelos. Na correspondência em que comunica a concessão da comenda à empresa, o BNB afirma que a homenagem foi “em reconhecimento por sua atuação na condução de seus empreendimentos no Estado do Ceará”.

A Tijuca Alimentos, com uma frota própria de veículos, abastece com seus produtos os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará.

Na área social, a empresa, que dá emprego direto e estável a 2.100 pessoas, quase todas residentes em Beberibe e Cascavel, mantém uma escola de ensino fundamental com mais de 600 alunos, todos filhos de seus funcionários e de famílias residentes no entorno de sua fazenda, os quais recebem alimentação também gratuita, e ainda a Associação Anjos do Céu, que cuida da comunidade por meio de uma escolinha de futebol e do Núcleo Integrado de Saúde (Nisa), que oferece atendimento médico, nutricional, psicológico, fisioterapia e educação física.

A Tijuca ainda faz doações mensais de alimentos para algumas instituições que tratam de crianças e idosos.