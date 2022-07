Evangelho de hoje, 4ª feira, 20/07 (Mt 13,1-9)

Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas: 'O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça!'

Reflexão – Semear e continuamente semear o Amor de Deus

Hoje, Jesus nos propõe uma trajetória constante e ininterrupta: semear e continuamente semear. Como semeadores, somos enviados (as) a semear a semente do Amor de Deus por onde estivermos e isto é motivo de grande alegria! O Amor de Deus se manifesta a partir da proposta de uma vida nova, quando espalhamos a semente da Palavra de Deus em todo o tipo de terreno. Deus quer chamar a todos! Por isso, o Senhor nos orienta a não procurar somente aqueles terrenos que entendemos ser bom. Ele nos ensina que o semeador espalha a semente em todo terreno e a sementeira prosperará naquele terreno que for o melhor para o plantio. Não nos compete escolher o terreno, mas apenas semear com amor. Semeamos a boa semente quando, em qualquer circunstância vivenciamos o amor, quando perdoamos, quando acolhemos, quando suportamos, quando compreendemos, quando exortamos, quando aconselhamos e consolamos. Dessa forma, estamos fomentando os ensinamentos evangélicos e exalando o perfume do amor de Deus pelo mundo. A face de Jesus revelar-se-á através das nossas ações, das nossas atitudes concretas e, também, por meio das nossas reações às surpresas que nos são impostas pela vida. Nós semeamos não somente quando pensamos e agimos, mas, principalmente, quando reagimos. Jesus semeou a mansidão e a brandura, o perdão, a aceitação à vontade do Pai, a compaixão e a misericórdia. No entanto, não foi aclamado e reconhecido por todos e, até hoje, muitos ainda não O aceitam e, nem por isso, Ele desistiu de todos nós. A nossa parte, portanto, é SEMEAR, a obra é de Deus que conhece os terrenos e tem um intuito para com cada um deles. – O que você tem semeado por onde passa? – A amizade e o perdão já fazem parte da sua bagagem de semeador (a)? – Com que objetivo você tem feito todas as coisas na sua vida? – Você é uma pessoa que transmite felicidade ou amargura? – Como está o terreno do seu coração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO