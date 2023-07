Governo recupera motobombas e águas do S. Francisco podem voltar

Alô, Nordeste e nordestinos — os cearenses no meio! O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, entregou hoje, quinta-feira, 13, na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, o novo sistema de bombas da Estação de Bombeamento 3 (EBI-3).

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, também esteve presente ao evento.

“Estamos aqui para retomar o bombeamento da estação, que foi paralisado em outubro do ano passado. E, por determinação do presidente Lula, nós trabalhamos intensamente no semestre passado para que a estação voltasse a contribuir com a Transposição do Rio São Francisco, seguindo seu curso de levar água tratada a todas as pessoas na região”, ressaltou o ministro Waldez Góes.

A estrutura integra o Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e estava paralisada desde outubro de 2022 em razão de problemas técnicos decorrentes da falta de reparo e de manutenção do sistema e em função de vibração excessiva de suas motobombas, que ocasionou desgaste nos rolamentos.

As peças de reposição necessárias para o serviço de reconstituição do sistema de bombeamento chegaram em maio deste ano. Os investimentos para conserto e manutenção da motobomba chegaram a R$ 2,2 milhões.

“É bom lembrar que a paralisação foi por falta das manutenções devidas, e isso nos obrigou a tomar todos os cuidados. Os investimentos foram feitos, e nós vamos, agora, trabalhar na recuperação da segunda bomba. Até o fim deste ano, teremos todo o conjunto de bombas restabelecido. As obras do canal de acesso, da revitalização das bacias e da nova carteira de projetos serão anunciadas em breve”, completou o ministro Waldez Góes.

Com a volta do bombeamento, a programação é restabelecer o nivelamento de água do reservatório de Negreiros (Pernambuco), depois o de Milagres (Ceará) e, em seguida, o de Jati (Ceará).

“A prioridade é que esses reservatórios estejam totalmente abastecidos para que, no momento de maior necessidade dos estados, a gente tenha água acumulada para poder disponibilizar para que as operadoras estaduais possam entregar para a população”, destacou o secretário Nacional de Segurança Hídrica, Giuseppe Vieira.