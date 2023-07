Denunciam os empresários e os operadores portuários cearenses: a cabotagem brasileira é a mais cara do mundo!

Prestem atenção: um contêiner carregado de mercadorias chinesas que parte de um dos portos da China para o Brasil tem o mesmo valor, em dólar, do frete marítimo que o mesmo contêiner custaria para ser transportado do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para o do Pecém, aqui no Ceará.

Um navio que zarpa de um porto chinês leva até 50 dias para chegar ao Pecém; do porto de Rio Grande ao porto cearense são apenas cinco dias.

Por quê? Responde um empresário do setor metalmecânico:

“Porque, aqui no Brasil, o transporte marítimo por cabotagem é executado por apenas três empresas, todas multinacionais, que decidem entre si o valor desse frete”.

Essas empresas são a Aliança, que pertence á dinamarquesa Maersk, a gigante dos mares; a Login, empresa controlada pela MSC, de bandeira suíça, mas de origem libanesa; e a Mercosul Lines, que pertence á francesa CMA/CGM, que controla o Porto do Mucuripe por meio da CMA Terminals.

Faz muito tempo que a cabotagem brasileira é caríssima, exatamente porque controlada por esse cartel.

Cabotagem é a navegação entre portos do mesmo país.