Maraponga Mart Moda abrirá mais 15 lojas e amplia suas vendas

Ganhará mais 15 lojas ao longo deste ano o Maraponga Mart Moda, um shopping atacadista exclusivamente dedicado ao mercado de roupas, calçados e acessórios.

Localizado no bairro de Maraponga, no Sul de Fortaleza, o shopping fundado pelo casal de empresários Manuel e Mana Holanda dispõe hoje de mais de 200 lojas que comercializam o que é fabricado por centenas de pequenas, médias e grandes indústrias do Ceará e de outros estados.

Segundo informa Daniele Holanda, sócia e diretora do shopping, o Maraponga Mart Moda registrou, no primeiro semestre deste ano, um incremento de 15% em suas vendas, e isto tem a ver com os investimentos feitos na melhoria do espaço físico do estabelecimento e na ampliação da oferta de serviços, como estacionamento, segurança e comodidades para os clientes.

“Para este segundo semestre, nossa expectativa é de um crescimento ainda maior, em torno de 25%, o que será possível com a abertura de mais 15 lojas de marcas renomadas de moda feminina, masculina, infantil e acessórios, além de novas opções de gastronomia”, diz Daniele.

O Maraponga Mart Moda iniciou deu partida a dois projetos inovadores que impulsionam seu crescimento. O primeiro é um programa de excursões para compradores de todo o Brasil, para os quais foram criados pacotes especiais.

O segundo é um programa de receptivo de compradores atacadistas que contam com apoio de translado, hospedagem com café da manhã e, em alguns casos, gratuidade na passagem aérea.

Outro fator de sucesso é a taxa de vacância do shopping que foi reduzida em 20% comparado com o mesmo primeiro semestre do ano passado.