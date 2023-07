Eusébio inaugurará no dia 18 seu novo shopping, o Terrazo

Na próxima terça-feira, 18, a Região Metropolitana de Fortaleza ganhará seu novo e mais moderno shopping center – o Terrazo Shopping, um investimento de R$ 300 milhões feito pela Simpex Incorporações, Grupo Normatel e FCG Participações.

Localizado na geografia do município de Eusébio, na junção da rodovia CE 040 com o IV Anel Viário de Fortaleza, o empreendimento tem Área Bruta Locável (ABL) de 32 mil m² em um terreno de 70 mil m² e dispõe de variado mix, focado em entretenimento e serviços.

Com mais de 190 operações (lojas), o Terrazo Shopping oferecerá diversas opções aos seus visitantes.

Eis os destaques: loja Renner, que trará o Espaço Re, sexta unidade no Brasil com um novo formato de sustentabilidade proposto pela marca para alcançar o menor impacto possível ao meio ambiente; Supermercado Guará, com área de 1.400 m²; academia Greenlife, ocupando área de 3 mil m², com quadras de Beach Tennis, espaço para Crossfit e Pilates; praça de alimentação com espaço para 27 opções de fast food, rooftop com 600 m² e o "Terraço Gourmet", uma área composta por restaurantes, entre os quais Tio Armênio, Zio Cuccina, Fuji Lounge e Manzo Parrilla, em um ambiente rodeado de verde e um lago ornamental, que serão inaugurados em setembro.

O Terrazo também disponibilizará 2 mil vagas para o estacionamento de veículos, sendo 800 delas cobertas.

A inauguração do Terrazo Shopping representa importante impulso à economia do Eusébio, pois gerará mais de 800 empregos diretos e 2.400 indiretos.

De acordo com o CEO da empresa empreendedora Dasart Malls, Vitor Frota, pesquisas de mercado indicam que o Terrazo Shopping terá potencial de gerar mais de R$ 360 milhões em vendas anuais.

"O Terrazo Shopping é um empreendimento de grande porte na região que mais cresce no estado e possui um potencial de retorno excepcional para o segmento do varejo. Impressionam a velocidade e a qualidade do crescimento do Eusébio. A população ao redor do Terrazo está chegando a 800 mil habitantes, segundo o IBGE”, explicou Frota.

A sustentabilidade também foi uma preocupação desde o início do projeto do Terrazo Shopping. Segundo o seu arquiteto, Paulo Arraes, o empreendimento tem uma forte ligação com a questão ambiental.

"O Terrazo possui amplas áreas abertas, proporcionando uma visibilidade do interior e do exterior do shopping. Todo o prédio está cercado por espaços paisagísticos que proporcionam um ambiente acolhedor tanto para os clientes como para a própria edificação", explica.

O Terrazo Shopping conta com um delivery center, uma área preparada para uso dos lojistas que disponibilizam vendas online e entregadores de aplicativos. Para quem gosta de levar o pet para passear, haverá o Pet Friendly.