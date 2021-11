Fortescue fará leilão para comprar energias renováveis

Uma fonte desta coluna, que acompanha muito de perto as tratativas da Fortescue para implementar seu projeto de produzir Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém a partir de 2025, revelou ontem, terça-feira, 23, que a empresa australiana promoverá uma espécie de leilão entre os maiores fornecedores brasileiros de energia eólica e solar.



"Será a primeira compra de energia que os australianos da Fortescue realizarão aqui", acrescentou a fonte.

Essa disputa juntará cerca de 20 empresas concorrentes, estimou a mesma fonte, citando que quase todas elas já atuam no mercado nacional de geração e comercialização de energias renováveis.A fonte citou, nominalmente, as empresas Servtec e Casa dos Ventos - pilotadas, respectivamente, pelos empresários cearenses Lauro Fiúza Júnior e Mário Araripe - além da Omega, outra gigante do setor, como possíveis interessadas em fornecer energia limpa para o projeto de produção do H2V dos australianos.

Uma licitação, pública ou privada, sempre tem o objetivo de buscar o menor preço do fornecedor, mantendo, porém, a qualidade do produto e a pontualidade da entrega, explicou a fonte, para a qual o mercado livre de energia ganhará com a Fortescue não só mais um parceiro importante, mas novos métodos de relação entre geradores, vendedores e compradores de energia renovável.

A propósito: a CEO mundial da Fortescue, Julie Shuttleworth, e seu time de 18 altos executivos que o acompanham em sua visita ao Ceará, devem ter dissipado todas as dúvidas sobre o potencial de geração de negócios do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, do qual é sócio estratégico o Porto de Roterdã.

Durante toda a manhã de ontem, ela ouviu exposições sobre o Porto do Pecém, sobre a presença e a expertise de Roterdã na sua gestão e, principalmente, sobre o projeto do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará, que a trouxe aqui com os CEOs de sua empresa para a América Latina e para o Brasil, o que é um detalhe muito relevante.



Durante a reunião-almoço com o governador Camilo Santana, Julie Shuttleworth anotou as virtudes da administração estadual cearense, conhecida por cumprir e respeitar contratos e por manter ajustadas as contas públicas.

Também teve a oportunidade de aprofundar seu conhecimento a respeito das muito boas relações do governo do Estado com o estamento empresarial.



Seu encontro com o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, realizado após sua reunião com o governador do Estado, deu-lhe a certeza de que, pelo menos no Ceará, o setor público está afinado, estrategicamente, com a área produtiva e também com a academia (Ricardo Cavalcante falou para Julie a respeito da participação da UFC no projeto do Hub do Hidrogênio Verde).

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, que pessoalmente está em tempo integral dedicado a atrair grandes players mundiais para o projeto do Hub do Hidrogênio Verde no Ceará, mantém contido otimismo e os pés no chão da realidade.

A produção do H2V é um projeto a que estão dedicados, hoje, grandes países, que procuram os melhores locais para fazer investimento na área.



O Ceará e seu Complexo Industrial e Portuário do Pecém é uma dessas atraentes áreas. Mas há grandes desafios a serem superados - e o governo cearense e seus parceiros Fiec e UFC -- sabem disso. É preciso lembrar que, com a mesma intenção da Fortescue, estão vindo a Shell, a Total e a British Petroleum.

Hoje, quarta-feira, 24, e amanhã, quinta, 25, a Fiec promove um seminário sobre Hidrogênio Verde, coincidindo com a presença no Ceará da delegação de altos dirigentes da australiana Fortscue.

ATENÇÃO, PRODUTOR RURAL CLASSE A!

Se você é produtor rural da Classe A, deve estar atento para esta informação: no próximo dia 31 de dezembro, terminará o prazo para a Revisão Cadastral dos Benefícios Tarifários de Rural e de Água, Esgoto e Saneamento.

No Ceará, há cerca de 400 produtores rurais da Classe A que ainda não fizeram sua revisão cadastral, que tem o objetivo de garantir a manutenção dos descontos na tarifa de energia elétrica para várias atividades, inclusive as de irrigação e aquicultura.

Os benefícios, para os que não fizerem a Revisão Cadastral, serão suspensos, imediatamente, no dia 1º de janeiro de 2022.

EMBRAER NO CENTRO AEROESPACIAL DA HOLANDA

Tornaram-se parceiros, por meio de Um Memorando de Entendimento, a Embraer e o Centro Aeroespacial Real da Holanda (Royal NLR, em inglês).

O entendimento é para potencial colaboração estratégica relacionada à pesquisa aeroespacial. As áreas de pesquisa incluem desenvolvimento de tecnologia e inovação em sistemas de defesa e espaciais, aviação geral, MRO, mobilidade aérea e sustentabilidade.



O memorando traz a possibilidade de estender e aumentar as relações de longo prazo das duas partes durante o projeto e desenvolvimento de produtos da Embraer, como a família de E-Jets e os modelos recentes de E-Jets E2, jatos executivos, a aeronave multimissão C-390 Millennium além de outros programas.

Neste contexto, as duas empresas já discutem potenciais oportunidades relacionadas à automação de procedimentos de manutenção.



“A Embraer e a NLR têm uma longa história de colaboração, com cada parte contribuindo com expertise específica necessária para conduzir pesquisas e desenvolvimentos complexos a serem aplicados em tecnologias avançadas e produtos inovadores. Este memorando é mais um passo importante em nosso relacionamento de longo prazo na Holanda e reitera o compromisso em fortalecer ainda mais nossa parceria com a NLR em um dinâmico ecossistema aeroespacial”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.



Nas últimas duas décadas, Embraer e Royal NLR têm trabalhado em estreita colaboração em pesquisa e desenvolvimento em áreas como novos materiais, tecnologias de cabine de pilotos, desenvolvimento de sistemas, aerodinâmica e ruído externo aplicados nos produtos de ponta da empresa, incluindo ensaios e modelos avançados de aerelasticidade em túnel de vento.