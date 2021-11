Evangelho de hoje (Lc 21,12-19)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos; sereis entregues às sinagogas e postos na prisão; sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa; porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida!

Reflexão – “Coerência de fé”

Neste Evangelho Jesus nos ensina a enfrentar os “reis e governadores” deste mundo e a dar um testemunho coerente com a nossa fé. Assim sendo, não precisamos nos preocupar nem nos atemorizar diante dos fatos que exigem de nós uma reação ou uma atitude prévia de defesa e nos aconselha: “ Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa;” As ocasiões em que somos desafiados a dar depoimento da nossa fidelidade são oportunidades que temos para pôr em prática os ensinamentos evangélicos e para demonstrar a nossa fé. Se, afirmamos que temos fé, mas perdemos noites de sono fazendo cálculos de como iremos nos defender nas situações difíceis da nossa vida ou trememos diante das situações de confronto com os maus, estamos sendo infiéis à Palavra de Deus que nos exorta à confiança e ao abandono. A nossa fé não nos impedirá de que sejamos perseguidos, nem de que tomemos decisões, mas nos garante uma defesa no momento de aflição e de dúvida. Diante das perseguições nunca poderemos desistir, pois, é permanecendo firmes na fé que iremos ganhar a vida mesmo que os perseguidores os mais poderosos. Quem aprende a confiar na Palavra de Jesus não perderá a batalha contra o inimigo. – Você perde o sono procurando fórmulas para se defender de alguém? – Nos momentos de tribulação em quem você tem confiado? – Você acredita na ação do Espírito Santo em si? – Você tem receio de falar em Nome de Jesus? – Como você tem enfrentado o inimigo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO