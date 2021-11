Fortaleza Esporte Clube com a faca e o queijo na mão

Atenção, torcida do Fortaleza Esporte Clube! Seu atual presidente, Marcelo Paz, e seu diretor administrativo, Geraldo Luciano, estão conversando nos últimos dias sobre a formação de uma chapa ampla, ainda mais profissional para concorrer à eleição da próxima gestão do clube. A eleição está marcada para a primeira quinzena de dezembro.

Pensando em manter a excelente performance administrativa do Fortaleza, de que é resultado seu brilhante desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, Marcelo Paz e Geraldo Luciano comprometeram-se a seguir ainda mais próximos em uma possível nova gestão.

Nos próximos 15 dias, os dois, apoiados pela grande maioria de torcedores e conselheiros, tornarão pública a posição que assumiram neste fim de semana:

Ou reelegerão o atual presidente Marcelo Paz, que tem merecido elogios de toda a mídia nacional, ou lançarão para a presidência o nome do próprio Geraldo Luciano Matos Júnior. Neste último cenário, Marcelo Paz permanecerá no clube como executivo geral e braço direito de Geraldo Luciano.

Está descartada qualquer possibilidade de Marcelo Paz disputar cadeira de deputado estadual ou federal, como circulou em alumas redes sociais.

Esta coluna apurou que os destacados conselheiros do Fortaleza, que, em momentos de alguma dificuldade, sempre comparecem para solucionar eventuais problemas de qualquer natureza que encara a agremiação, elaboraram um pacto de apoio a Marcelo Paz e a Geraldo Luciano, reconhecendo neles competência e compromissos com o presente e o futuro do tricolor do Pici.

Citado por grandes nomes da crônica esportiva brasileira, principalmente os da grande mídia do Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre, o atual presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, esteve recentemente em Lisboa, participando, como convidado, de um seminário que reuniu gestores dos grandes clubes mundiais, em que falou sobre o sucesso administrativo, financeiro e técnico do clube cearense.

Geraldo Luciano, por sua vez, dispensa comentários. É hoje o mais requisitado consultor empresarial do Ceará, sendo conselheiro de grandes empresas nacionais e estrangeiras.

A eleição para a renovação da diretoria do Fortaleza será realizada na primeira quinzena e, pelo andar da carruagem, deverá manter o mesmo time gestor que o tirou da Série C, levou-o ao campeonato Brasileiro e colocou onde está agora, na sexta posição entre os 10 principais clubes do futebol nacional, lutando para ser incluído entre os que disputarão a sonada Libertadores da América.