Fiec mostrará aos prefeitos projeto de transformação digital

Confirmado! A Federação das Indústrias, a Fiec, participará do XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025, que, promovido pelo Diário do Nordeeste, será realizado nos próximos dias 16 e 17 no Centro de Eventos do Ceará.

Durante o seminário, a Fiec lançará um projeto piloto de transformação digital voltado às prefeituras, cujo objetivo será impulsionar a eficiência administrativa, a modernização de processos internos e gerar melhorias concretas na prestação de serviços, por meio da conexão com soluções tecnológicas e áreas de conhecimento aplicadas à gestão pública.

Esse projeto foi desenvolvido pelo Sistema FIEC, por meio do IEL e do Observatório da Indústria Ceará, com a parceria do Sebrae.



Além disso, o Sistema FIEC liderará o painel "Transformando Municípios: Inovação Digital e Apoio ao Empreendedorismo", agendado para o dia 16, às 14h. O painel será mediado pela superintendente do Instituto Euvaldo Lodi, Dana Nunes, que fará a apresentação do projeto piloto de transformação digital para as prefeituras.

O painel reunirá especialistas que abordarão temas cruciais para a modernização da gestão municipal, entre eles Fábio Braga, do IEL Ceará, que explicará como a inovação pode fazer a diferença na dinâmica econômica dos municípios, destacando os serviços oferecidos pelo IEL Ceará, que podem alavancar a inovação nos negócios locais.

Também participarão do painel Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria Ceará, que falará sobre a transformação digital e a importância da utilização de dados para uma gestão pública mais eficiente e transparente; e Daniel Monteiro, CTO da Digital College, que irá mostrar como a inteligência artificial pode ser aplicada para otimizar recursos e aprimorar os serviços oferecidos pelas prefeituras.

O Seminário de Gestores Públicos é reconhecido como um dos maiores eventos de gestão pública do Brasil, reunindo prefeitos, secretários, servidores públicos e especialistas para debater soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios enfrentados pelos municípios.