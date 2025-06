Empresa pernambucana constrói Terminal no Pecém

Executadas pela Construtora Carrilho Infraestrutura, empresa pernambucana da construção pesada, prosseguem as obras de de construção do Terminal de Armazenamento de Combustíveis do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Com esse equipamento, Pecém consolidará sua posição estratégica na infraestrutura logística do país.

O empreendimento, localizado a 50 km a Oeste de Fortaleza, tem investimento estimado em R$ 430 milhões na primeira fase, devendo contar com 13 tanques, cuja capacidade total será de 130 milhões de litros de combustíveis. A estrutura será classificada e alfandegada, com interligação direta ao Porto do Pecém.

O prazo estimado para conclusão das obras é de dois anos, ao longo dos quais serão gerados cerca de 500 empregos diretos, com prioridade para a contratação de mão de obra local cearense.

Esta será a sexta grande obra do portfólio da Carrilho Infraestrutura no setor. Desde 2010, a empresa já executou terminais fluviais em Itacoatiara (AM) — considerado o maior porto fluvial do Brasil —, Porto Velho (RO), Santarém (PA) e Sinop (MT), além de participar da movimentação de combustíveis – como o etanol – oriundo ds fontes produtoras do Centro-Oeste. Em Itacoatiara, a Carrilho foi responsável pela construção de um porto flutuante único no país, que opera durante todo o ano, inclusive no período de seca, com infraestrutura comparável à de plataformas de petróleo.

Segundo Carlos Carrilho, vice-presidente e diretor técnico da construtora, o uso de estruturas metálicas especiais, concreto armado e tecnologias importadas de plataformas offshore reforça a excelência da Carrilho Infraestrutura na execução de obras em regiões de difícil acesso.

“A localização estratégica dos empreendimentos reforça o papel da Carrilho Infraestrutura na logística nacional, especialmente na integração do agronegócio do Centro-Oeste com os corredores de escoamento do Norte e Nordeste. Temos experiência em regiões desafiadoras, unindo engenharia de alto padrão e expertise logística para movimentação de grandes volumes de carga e combustíveis”, destaca.

Com o novo terminal do Pecém, a empresa fortalece ainda mais seu posicionamento no mercado, explorando novas frentes de negócios e levando a credibilidade da marca Carrilho para o cenário industrial nacional. A operação será financiada com apoio do Banco do Nordeste (BNB) e abre espaço para futuras ampliações, com possibilidade de dobrar a capacidade de armazenagem. “O que começou como um sonho há mais de meio século se traduz, hoje, em expertise técnica, compromisso com a excelência e visão de futuro. A Carrilho Infraestrutura é um passo natural de quem sempre soube construir grandes projetos — agora em uma escala ainda maior”, afirma Carlos Carrilho.