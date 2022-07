Fiec homenageia M. Dias Branco, Marquise e UFC

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), anunciou ontem os nomes dos três empresários que serão homenageados com a maior honraria da indústria cearense, a Medalha do Mérito Industrial 2022.

Os escolhidos são os seguintes:

Regina Dias Branco, vice-presidente de Administração, Desenvolvimento e Sustentabilidade do Grupo M. Dias Branco. Mostrando a pujança do talento feminino nos negócios e desenvolvendo liderança, estratégia e gestão, a empresária tem atuado ativamente no mercado de incorporação imobiliária e na construção civil.

O jurista Cândido Albuquerque é reitor da Universidade Federal do Ceará. O diálogo com os mais diferentes setores da sociedade, a permanente interação com a indústria e a defesa do desenvolvimento do estado têm sido sua grande marca à frente da UFC.

José Carlos Pontes é presidente financeiro do Grupo Marquise, um dos mais bem sucedidos grupos empresariais do Ceará e do país. Com atuação direta do empresário, a Marquise destaca-se na construção e no setor imobiliário, assim como nas áreas de infraestrutura e meio-ambiente.

Regina Dias Branco, Cândido Albuquerque e José Carlos Pontes juntam-se ao empresário Carlos Prado, fundador e presidente do Conselho da Itaueira Agropecuária S.A., fundador e presidente da Ceará M´paquinas Agrícolas (Cemag) e primeiro Vice-presidente da Fiec, que receberá homenagem da Confederação Nacional da Indústria (CNI) com a Medalha da Ordem do Mérito Industrial, maior honraria do setor industrial no país.

Prado é um dos maiores empresários do agronegócio do Brasil. Na Fiec, ao lado do presidente Ricardo Cavalcante, tem se destacado como grande articulador do Hub do Hidrogênio Verde.

A entrega das medalhas está prevista para outubro, em data a ser confirmada.