Festa no Sinduscon Ceará, que celebra VGV de R$ 6,2 bilhões

Ficou para trás 2024, mas para o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon) ele foi um ano muito especial, e por isto deve ser lembrado e celebrado.

O presidente da entidade, Patriolino Dias, não economiza palavras e muito menos entusiasmo para dizer, com todas as letras, que no ano passado “vivemos o melhor período dos últimos oito anos”.

Sendo, por natureza, conhecido como um empresário otimista e ousado, ele alarga essas virtudes ao analisar os bons números e os gráficos com curvas ascendentes das boas estatísticas levantadas pelo seu grande e forte sindicato – que reúne as dezenas de empresas construtoras cearenses.

“O levantamento do Sinduscon relativo ao mercado imobiliário de 2024 revelou um desempenho significativo do mercado imobiliário da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) entre janeiro e outubro. Posso anunciar que houve um crescimento de 25% nas vendas e um Valor Geral de Vendas (VGV) que alcançou a extraordinária marca de R$ 6,2 bilhões”, diz Patriolino Dias, abrindo um sorriso de orelha a orelha.

A construção civil cearense – apoiada por arquitetos criativos, cujos projetos chegam a revolucionar o setor pela inclusão de itens absolutamente inovadores – é uma das mais dinâmicas e modernas do país.

Em setembro passado, o empresário Blairo Maggi, um dos maiores produtores de soja do Brasil, esteve em Fortaleza para participar do 14º Congresso Brasileiro do Algodão. Maggi ficou tão admirado com a beleza, a modernidade e a inovadora arquitetura dos edifícios residenciais da Avenida Beira Mar, que gravou um vídeo no qual ele mesmo transmitiu a seguinte mensagem aos seus amigos:

“Vocês que têm casas em Camboriú, vejam aí como é Fortaleza!”

Patriolino Dias, que ouviu falar sobre esse vídeo, concorda com Blairo Maggi e diz que, em matéria de arquitetura, as empresas da construção civil cearense “estão muito bem atendidas”.

De acordo com ele, ao longo do ano passado, todos os segmentos do setor imobiliário cearense foram desenvolvidos para a obtenção daquele VGV inédito, mas fez questão de informar que os maiores destaques foram os empreendimentos enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida, que segue impulsionando a atividade da construção civil no Ceará.

O presidente do Sinduscon, que passa férias na cidade catalã de Barcelona, acrescenta que os empreendimentos de alto padrão construídos e em construção em Fortaleza também contribuíram para a excelente performance do mercado imobiliário em 2024, atendendo a uma demanda que cresce aqui na velocidade do frevo, unindo tecnologia, inovação e criatividade.

“Estamos construindo mais com menos”, resume o presidente do Sinduscon-Ceará.

Mas o que esperar para este novo ano de 2025? Patriolino Dias responde assim:

“Olhando para 2025, estamos otimistas, apostando muito na continuidade desse movimento de expansão. Acreditamos no crescimento robusto dos segmentos de padrão econômico e de alto padrão. Nossa expectativa é de que, no fim deste ano, deveremos alcançar um VGV de R$ 5 bilhões.”

Atividade empregadora de mão se obra intensiva, a construção civil é, como sempre foi, um ramo da indústria que experimentou, no Ceará, uma enorme evolução na última década. Isto é produto do esforço desenvolvido em conjunto pelos arquitetos e pelos empresários construtores. Aqueles, viajando pelo mundo e conhecendo as tendências da vanguarda arquitetônica, aportam novos materiais e novos desenhos aos seus projetos; por sua vez, as construtoras – e aqui podem ser citadas Diagonal, Colmeia, Mota Machado, Marquise, Dias de Sousa, BTB, Normatel, BSpar Incorporações – investem nessas inovações, num jogo de ganha-ganha, que também beneficia e embeleza a cidade.

Detalhe: chama atenção o crescimento dos edifícios chamados de alto padrão. Porém, mais atenção ainda despertam os consumidores desses empreendimentos, que – além dos grandes e tradicionais empresários e filhos destes – agregam, agora, médicos, magistrados e políticos, como apurou esta coluna junto a fontes primárias.