Festa da Fiec consolidou a união da agropecuária com a indústria

Na Festa da Indústria, que a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) promoveu quinta-feira, 18, no Buffet La Maison, chamou a atenção dos mais de 1 mil convidados que a ela compareceram a integração do setor industrial com o agropecuário.

Esta coluna registrou o detalhe de que todos os líderes do agro cearenses, a começar pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, participaram da solenidade que marcou a entrega da Medalha do Mérito Industrial e da Ordem do Mérito Industrial aos empresários Carlos Prado, Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco e José Carlos Pontes e ao reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC).

“Estamos juntos aqui, primeiro para aplaudir um ícone da nossa área, que é Carlos Prado; segundo, para consolidar nossa interação com a Fiec e, principalmente, com seu presidente Ricardo Cavalcante”, justificou Silveira, que ainda acrescentou:

“A Federação das Indústrias e a Federação da Agricultura são a representação dos setores mais dinâmicos da economia do estado, e agora as duas entidades estão fortemente unidas como parceiras do Poder Público para acelerar os projetos de desenvolvimento do Ceará”.

Até dois anos atrás, a Faec e a Fiec praticamente não mantinham relações, a não ser as obrigatórias que se anotavam durante as reuniões do Conselho de Administração do Sebrae-Ceará, no qual as duas entidades têm assento.

Com a eleição de Amílcar Silveira para o comando da Federação da Agricultura, houve uma radical mudança: a Fiec e a Faec deram-se as mãos, e a prova disto aconteceu no último dia 6, quando o presidente da Federação das Indústrias, Ricardo Cavalcante, acompanhado do seu ex-presidente Fernando Cirino Gurgel, compareceu ao primeiro encontro dos produtores rurais do Sertão Central, realizado em Quixeramobim.

Foi uma reunião gigantesca – compareceram dois mil agricultores, carcinicultores e pecuaristas – deixando impressionado o comando da Fiec, que pretende fazer o mesmo com seus associados de Fortaleza e do interior do estado.

Agora, conectadas pelo laço inteligente do interesse comum, a indústria e o agro do Ceará mostram sua força política – cada uma a seu modo, evidentemente – mas com um só objetivo: assegurar a unidade do setor produtivo na defesa de suas justas causas.

Exemplo: neste momento, a Faec e a Fiec trabalham juntas no sentido de orientar a bancada cearense na Câmara dos Deputados e no Senado Federal a evitar que a próxima Reforma Tributária contenha qualquer “jabuti” que castigue os que trabalham e produzem na região nordestina.

O governador Elmano de Freitas e sua assessoria, com quem os líderes da agro têm bom diálogo, já entenderam que o estado do Ceará é e será ainda mais forte, se seus empresários da indústria e da agropecuária estiverem fortalecidos. Afinal, são as empresas dos dois setores que geram emprego nas cidades e na zona rural.

Assim, uma boa relação do Poder Público com as lideranças do empresariado é providência sensata e salutar, sempre com positivas consequências sociais e econômicas.

Para Cristiano Maia, presidente da Camarão BR e maior criador de camarão do país, presente na Festa da Indústria, as relações da Fiec e com a Faec e vice-versa alcançaram um nível sem precedente, “graças à boa inteligência de Amílcar Silveira e Ricardo Cavalcante, pois ambos estão cientes de que só a união faz a força”.

De acordo com Cristiano Maia, nos eventos da Fiec, é constante a participação de empresários do agronegócio, assim como nos eventos da Faec também é forte a presença de industriais, “o que só revela o interesse comum das duas partes”.

Ele também disse que a maciça participação dos empresários do agro na Festa da Indústria “apenas comprovou que há uma perfeita interação das duas federações e de seus líderes”.

Essa interação será mais fortalecida durante a próxima Pecnordeste, a grande feira nordestina da pecuária, que se realizará nos dias 15, 16, e 17 do próximo mês de junho no Centro de Eventos do Ceará.

“A indústria estará lá expondo seus produtos, fazendo negócios como aconteceu no ano passado”, lembrou o presidente da Faec, Amílcar Silveira.