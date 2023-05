BNB apresenta no CIC as linhas de crédito para o Ceará

Nesta semana, na cobertura do Casa da Indústria, sede da Fiec, a nova superintendente do Banco do Nordeste no Ceará, Eliane Brasil, reuniu-se com empresários do Centro Industrial do Ceará. Da reunião, participou o presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante.

Eliane Brasil expôs para os empresários as linhas de crédito que o BNB dispõe para financiar pequenos, médios e grandes empreendimentos industriais, agropecuários e da área de serviço, incluindo o turismo.

Ela disse que, por orientação do novo presidente do BNB, Paulo Câmara, o Banco do Nordeste também dinamizará o seu programa de MicroCrédito, que atende a mais de dois milhões de microempreendedores nordestinos.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, ao saudar a superintendente do BNB no Ceará, disse que a região nordestina e, principalmente, este estado têm um futuro promissor com a próxima implantação do Hub do Hidrogênio Verde no Pecém.