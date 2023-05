Aviões da Embraer na Exposição Europeia de Aviação Executiva

A Embraer retorna à Convenção e Exposição Europeia de Aviação Executiva de 2023, que acontecerá de 23 a 25 de maio de 2023 em Genebra, na Suíça.

A companhia apresentará três de seus jatos líderes do setor: o Phenom 300E, por 11 anos consecutivos o jato leve mais vendido do mundo; e o Praetor 500 e o Praetor 600, os jatos executivos mais revolucionários e tecnologicamente avançados nos segmentos de porte médio e supermédio, respectivamente.

A Embraer continua em forte crescimento, com demanda por seu portfólio de jatos executivos refletida em backlog até 2025.

No início deste mês, a NetJets e a Embraer anunciaram um novo acordo para até 250 opções de jatos Praetor 500, incluindo um amplo contrato de serviços e suporte. O acordo, avaliado em mais de US$ 5 bilhões, reforça a confiança da operadora no portfólio de produtos mais avançado em seus respectivos segmentos e no suporte de excelência da Embraer, que oferece a melhor experiência aos passageiros da NetJets.



Além disso, a Embraer continua a intensificar os esforços de sustentabilidade para alcançar as metas ESG da companhia, que incluem neutralidade de carbono nas operações até 2040, emissões líquidas zero da aviação até 2050 e 100% de fontes de energia renováveis até 2030.

Os três jatos executivos da Embraer que participarão da EBACE voarão para Genebra usando o mecanismo book-and-claim, para manter os compromissos de sustentabilidade da companhia.

Ao chegar em Genebra, a aeronave será reabastecida com Combustível Sustentável de Aviação (SAF) para o retorno.

A empresa segue aumentando o uso de SAF, inclusive em sua sede em Melbourne (Flórida), além de investir no desenvolvimento de tecnologias alternativas de propulsão que incluem soluções de baixa e zero emissões, como eletrificação, híbrida-elétrica e hidrogênio.



Na EBACE do ano passado, a Embraer e a 4Air anunciaram um programa de compensação de carbono para novos clientes de jatos executivos inscritos no Embraer Executive Care Program.

Após a adesão, os clientes receberam 25 horas de voo gratuitas neutras em carbono por meio da 4AIR, compensando suas emissões durante aquele período de voo.

Os projetos financiados pelos créditos de compensação de carbono 4AIR incluem programas de energia renovável, apoio a florestas de absorção de carbono e a projetos locais que reduzem o desmatamento, gerando benefícios sociais e econômicos. Até hoje, mais de 30 certificados foram emitidos por meio do programa.



Sobre o Phenom 100 EV

O Phenom 100 EV tem motores Pratt & Whitney Canada PW617F1-E, com 1.730 libras de empuxo, chegando a 405 nós em velocidade de cruzeiro e até 15% mais empuxo em aeroportos elevados e com altas temperaturas, o que equivale a mais alcance e menor tempo de subida. A aeronave tem alcance de 1.178 milhas náuticas (2182 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR.

A cabine de comando permite operação de piloto único, com alerta situacional elevado pela interface homem-máquina da aviônica Prodigy Touch, baseada no Garmin G3000, com painéis maiores e de alta resolução, telas divisíveis e novo radar meteorológico.

Sobre o Phenom 300E

O Phenom 300E é o jato com operação de piloto único mais rápido e de maior alcance, com velocidade de cruzeiro de 464 nós e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km), com cinco ocupantes a bordo e reservas NBAA IFR. Com o melhor desempenho de subida e de pista em sua classe, o Phenom 300E custa menos para operar e manter do que seus concorrentes. A aeronave é capaz de voar a 45.000 pés (13.716 metros), equipada com dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1 com 3.478 libras de empuxo cada. O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o Embraer DNA Design e seu compartimento de bagagem está entre os maiores de sua categoria. As maiores janelas da classe oferecem iluminação natural abundante na cabine, bem como no banheiro privativo. O conforto dos assentos, com reclinação e capacidade de movimento total, é reforçado pela melhor pressurização entre os jatos leves (altitude máxima da cabine de 6.600 pés). O Phenom 300E possui zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, guarda-roupa, refreshment center, opções de comunicação de voz e dados e sistema de entretenimento.

O cockpit amigável permite uma operação de piloto único e oferece o avançado Prodigy Touch Flight Deck, baseado no aclamado conjunto de aviônicos Garmin 3000. O reabastecimento de ponto único, o lavatório com serviço externo e a maior escada de entrada da categoria são características presentes no Phenom 300, geralmente encontradas apenas em jatos maiores.

Sobre o Praetor Jets



O Praetor 500 e o Praetor 600 são as aeronaves tecnologicamente mais avançadas em suas categorias. Ambos foram certificados pela FAA, EASA e ANAC menos de um ano após terem sido anunciados pela primeira vez, na NBAA-BACE 2018. O Praetor 500 superou as metas de certificação, apresentando um alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. O Praetor 500 é o jato de médio porte que voa mais longe e mais rápido, capaz de operar de ponta a ponta e sem escalas na América do Norte, como de Miami a Seattle ou de Los Angeles a Nova York, por exemplo. Seu irmão, o Praetor 600, é o jato supermédio de maior alcance do mundo, capaz de voar sem escalas de Paris a Nova York ou de São Paulo a Miami. Com quatro passageiros e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 tem alcance intercontinental de 4.018 milhas náuticas (7.441 km).