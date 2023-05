Evangelho de hoje, sábado, 20/05/23 (Jo 16, 23b-28)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vo-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis; para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo; e novamente parto do mundo e vou para o Pai.' Palavra da Salvação

.

Reflexão – O Pai espera os nossos pedidos, em Nome do Seu Filho Jesus.

Jesus Cristo é o nosso defensor e justificador diante de Deus Pai, por isso Ele nos ensina a pedir tudo de que precisamos, em Seu Nome, nos dando a certeza de que assim seremos atendidos. O Nome de Jesus tem força junto do Pai, porque Ele e o Pai são Um e estão em comunhão com o Espírito que nos leva a pedir as coisas das quais necessitamos. O Nome de Jesus tem poder! Se prestarmos bem atenção nós verificamos que ainda não temos o hábito de suplicar ao Pai em Nome do Filho, talvez porque nos falte a devida convicção de que Jesus recebeu do Pai a Missão de ser o nosso Salvador, total, alma, corpo e espírito. Jesus tem plena consciência de tudo o quanto nos é necessário, por isso, é Ele quem apresenta ao Pai as nossas carências, e mais ainda, é Ele quem justifica diante do Pai, as nossas faltas, os nossos pecados e as nossas necessidades. Nesta perspectiva e nesta certeza, é que ousamos pedir ao Pai em Nome de Jesus com a garantia de que o Pai nos ama porque acreditamos nas Suas Palavras. Portanto, não percamos tempo com dúvidas ou murmurações sobre a nossa situação de vida, pois, o Pai espera os nossos pedidos, em Nome do Seu Filho Jesus. Que a Palavra de Jesus, hoje, ecoe fortemente no nosso coração e que, a partir deste momento nós comecemos a pedir ao Pai, todas as coisas, em Nome de Jesus, para que a nossa alegria seja completa e a nossa esperança se fortaleça cada vez mais. – Você acredita que o Pai atende o pedido do Seu Filho? – Você tem pedido alguma coisa ao PAI em Nome do FILHO? – Você sabia que é o Filho quem lhe justifica diante do Pai? – Experimente hoje pedir ao Filho que o apresente ao Pai.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO