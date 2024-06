Faec participa da reunião da OIT em Genebra

Realiza-se no Palácio das Nações em Genebra (Suíça) a 112ª Conferência Internacional do Trabalho promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). O evento debate sobre a aplicação de normas trabalhistas, proteção contra riscos biológicos, trabalho digno e economia do cuidado, além da revogação de algumas convenções internacionais.

O evento reúne os 187 Estados Membros da OIT, que enviaram cerca de 5 mil representantes dos governos, dos empregadores e dos empregados.

O objetivo principal é discutir e estabelecer diretrizes globais relativas a cada um dos temas, seja por meio de recomendações ou por meio de convenções, sendo necessário, no caso destas últimas, a posterior aprovação pelo Congresso Nacional, a fim de terem validade no Brasil.

Nesta 112ª edição, e pelo critério da rotatividade, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) está chefiando a delegação brasileira dos empregadores, da qual também fazem parte representantes da CNI, CNC, dentre outras entidades. São cerca de 150 dirigentes brasileiros, representantes do governo federal, do judiciário trabalhista e profissionais do direito das entidades que estão fazendo reuniões bilaterais e discutindo textos relativos aos temas da conferência.

O Sistema Faec/Senar enviou como seu representante o responsável pelo seu departamento jurídico, Raimundo Feitosa, que iria acompanhando do seu presidente Amílcar Silveira. Contudo, em razão da recente XXVII edição da Pecnordeste e do grande sucesso da mesma, o presidente Silveirar preferiu não se ausentar de Fortaleza para participar pessoalmente do balanço geral do evento.

Estão em Genebra os presidentes das federações da Agricultura e Pecuária da Bahia, Humberto Miranda; Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni; Acre, Assuero Veronez; e do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira, que representa o presidente da CNA, João Martins e chefia a delegação brasileira de empregadores.

Os dirigentes e advogados da delegação brasileira distribuem-se nas comissões relativas aos temas em debate e ajudam na formulação dos textos das recomendações e convenções, que posteriormente serão discutidos e eventualmente aprovados nas reuniões plenárias tripartites (empregadores, governos e empregados).

Trata-se de evento tradicional no qual são traçadas as diretrizes que nortearão as relações de trabalho ao longo dos anos.