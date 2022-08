Exportação: Apex renova convênio com Abrafrutas

Informa a Agência Brasileira para a Promoção de Exportações (Apex-Brasil): seu diretor, o cearense Lucas Fiuza, participou da assinatura de renovação do convênio Projeto Setorial: "Frutas do Brasil" entre a agência e a Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas).

O evento ocorreu em Juazeiro, na Bahia.

De acordo com Fiúza, o Brasil hoje é hoje o terceiro maior produtor de frutas do mundo, respondendo por 4% da produção mundial.

"Utilizamos 2,5 milhões de hectares, cultivados em 30 polos produtivos, gerando receitas de mais de R$ 30 bilhões, tendo apenas a China (32%) e a Índia (11%) na nossa frente", ressaltou o diretor ao falar no evento.

Hoje, o país está na 24ª posição global das exportações de frutas. "Em 2021, o setor alcançou a marca de US$ 1 bilhão com exportações de frutas", anunciou ele.

Segundo a Apex, as frutas mais produzidas no Brasil são laranja, banana, maçã, uva, melão e melancia. O Ceará é um dos principais polos na produção de mamão, melão, manga e melancia. Com o convênio, as culturas cearenses de coco e melão também serão beneficiadas.