Compras online: cearense descobre a virtude do cartão digital

Cerca de 40% das compras com cartões no e-commerce no País, durante o passado mês de junho, foram realizadas por meio de cartões online – ou cartão digital – de acordo com levantamento do Santander Brasil em sua base de clientes.



Aqui no Ceará, 62% dos clientes do Santander habilitaram seus aplicativos para gerar esse modelo de pagamento digital.

O uso do cartão digital teve um crescimento de 7% em um ano e de 13% em relação a janeiro de 2021, e os clientes que mais aderiram a esse modelo têm menos de 40 anos.



O cartão é gerado para utilização em plataformas de compras online, com numeração e código de segurança distintos do cartão físico, o que reduz a chance de clonagem, por exemplo.

LEGISLATIVO CEARENSE HOMENAGEIA COMUNIDADE SHALOM

Nesta quarta-feira, às 18 horas, a Assembleia Legislativa promoverá reunião especial para homenagear a Comunidade Católica Shalom, que está a celebrar seus 40 anos de fundação.

Trata-se de uma das maiores e mais importantes comunidades do universo católico brasileiro, com atuação em quase 50 países, incluindo Israel.



A Comunidade Shalom é tão importante para a Igreja Católica, que, com autorização papal, forma seus próprios sacerdotes, que recebem missões de evangelizar em qualquer lugar do mundo, essencialmente nas cidades onde estão suas representações.

A homenagem do Poder Legislativo estadual cearense à Comunidade Shalom foi requerida pelo deputado Carlos Matos, que é membro consagrado da comunidade.