Evangelho de hoje, 4ª feira, 17/08 (Mt 20, 1-16a)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: 'O Reino dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha. És nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: 'Ide também vós para a minha vinha! E eu vos pagarei o que for justo'. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: 'Por que estais aí o dia inteiro desocupados?' Eles responderam: 'Porque ninguém nos contratou'. O patrão lhes disse: 'Ide vós também para a minha vinha'. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: 'Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros!' Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: 'Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro'. Então o patrão disse a um deles: 'Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa! Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom?' Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.'

Reflexão - Todos vamos receber a mesma moeda

Mais uma vez Jesus nos conscientiza de que a maneira de Deus pensar é completamente diferente da que nós, homens, entendemos e esperamos. O Senhor está sempre a nos convocar para fazer parte do seu reino, aqui na terra e lá no céu. É bastante, o nosso sim. Nesta parábola, Ele esclarece que o chamado de Deus para fazer parte do Seu reino e usufruir da recompensa prometida, independe da idade cronológica ou do tempo em que acolhemos a Sua convocação. Enquanto aqui vivemos, somos, a cada momento, convidados para entrar em sintonia com o reino dos céus e gozar da intimidade com o Rei. Por isso, aquele trabalhador que começou a servir na Sua vinha desde cedo receberá a mesma recompensa daqueles trabalhadores da última hora. A vivência do reino, desde já, e a vida eterna em plenitude depois da morte é a moeda que todos vamos receber, conforme o contrato que acordamos com o Patrão, que é Deus Pai. Foi por bondade e misericórdia do Pai, que o Seu Filho Jesus Cristo veio nos salvar, por isso a qualquer hora da vida, mesmo na nossa morte, nós teremos a chance de ganhar o prêmio da vida eterna. Feliz de quem atende ao chamado do Senhor logo cedo da manhã, como a história nos conta, pois usufruirá de tudo quanto foi providenciado para que possua uma qualidade de vida melhor. A nossa recompensa é a salvação e a vida eterna que o Senhor promete a todos àqueles (as) que atenderem ao Seu convite. Portanto, não façamos questão para sermos os primeiros ou os últimos, o mais importante é que já estamos dentro do redil do reino de Deus. – Você já aceitou o convite de Deus para trabalhar na Sua vinha? – Qual é o seu trabalho e que recompensa você espera? – Você se incomoda se outros também receberem a mesma recompensa? – Você deseja que muitos entrem também com você no reino de Deus? – O que você tem feito para que isto aconteça?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO