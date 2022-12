Eve, da Embraer, quer levar mobilidade aérea a toda América do Sul

A Eve Air Mobility, empresa da Embraer, assinou carta de intenção (Letter of Intent – LoI, na sigla em inglês) com a FlyBIS Aviation Limited, startup de mobilidade aérea avançada com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para cooperação no desenvolvimento de operações de eVTOL no Brasil e na América do Sul.

Conforme acordo, a FlyBIS irá comprar até 40 veículos eVTOL da Eve.

“A parceria com a FlyBIS tornará possível a expansão do futuro da mobilidade aérea para a Região Sul do Brasil e para outros países da América do Sul”, afirma André Stein co-CEO da Eve.

“A região possui muitas áreas turísticas com tráfego intenso, que serão beneficiadas pelas operações de eVTOL, reforçando nosso compromisso em fomentar o mercado de mobilidade aérea urbana em diferentes regiões do mundo”, acrescentou Stein.



A FlyBIS tornou-se uma opção promissora de mobilidade aérea urbana no sul do Brasil, no curto prazo, e está pronta para ajudar a mudar e melhorar a maneira como as próximas gerações irão locomover-se.

Depois de iniciar as operações nos estados do sul do Brasil, a FlyBIS planeja expandi-las para os países vizinhos e contribuir para a implementação e desenvolvimento do ecossistema de mobilidade aérea da Eve.

A FlyBIS é apoiada pela Brave Aviation, cuja frota atual inclui o jato executivo Phenom 100, da Embraer, além de outras aeronaves.



"Temos uma equipe competente na FlyBIS trabalhando em conjunto com a excelente força de trabalho da Eve, cujos recursos são inigualáveis para desenvolver e implementar este projeto da maneira mais eficiente, tanto financeira quanto sustentávelmente", disse o cofundador e CEO da FlyBIS, Gustavo Zanettini, que também é consultor em aviação e piloto comercial em atividade. Ele que sua equipe está “muito motivada e confiante, trabalhando para mudar a mobilidade aérea urbana para as gerações futuras, proporcionando uma experiência mais acessível e limpa."