Floricultura cearense é caso de sucesso que virou livro

Virou livro a história da floricultura cearense.

Ela foi escrita pelo deputado estadual Carlos Matos, ex-secretário de Agricultura Irrigada do governo do Ceará, responsável direto pelo que é hoje um caso de sucesso.

O livro, intitulado “Flores do Ceará e suas influências na cultura”, é um pormenorizado e apaixonado relato de como tudo aconteceu desde 1999 até 2019.

“O Ceará saltou de uma posição inexpressiva na floricultura para grandes avanços no setor. Tínhamos pouco mais de 200 mil metros quadrados de área cultivada de flores; hoje, essa área passa de 3,5 milhões de metros quadrados”, antecipa Carlos Matos.

O lançamento do livro será com pompa e circunstância, nos salões do aristocrático Ideal Clube, no próximo dia 20, às 18h30.

Antes que alguém queira reduzir a importância da floricultura no Ceará, Matos transmite uma informação e um comentário:

“A maior fazenda de flores do Brasil está sediada em São Benedito, na região da Serra da Ibiapaba, no Noroeste do Ceará. Somos um caso de sucesso para a agropecuária cearense, mostrando que vontade, trabalho e conhecimento transformam a realidade.”