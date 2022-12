Na Copa do Mundo da Inflação, o Brasil é lanterna

Este colunista levantou o índice de inflação dos oito países cujas seleções disputam as quartas de final da Copa do Mundo de Futebol no Catar, no Oriente Médio.

Eis aqui a classificação de cada país nesse curto ranking inflacionário:

Em primeiro lugar, disparadamente, a Argentina, com uma inflação de 88%, caminhando para superar os 90% ainda neste mês de dezembro;

Em segundo lugar, a Croácia, adversária do Brasil amanhã, com inflação de 13,20%;

Em terceiro lugar, Portugal, com inflação de 10,6%;

Em quarto, a Inglaterra, cuja inflação bateu em 10,1%;

Em quinto lugar, o Marrocos, com inflação de 8,1%;

Em sexto lugar, a Holanda, onde a inflação é de 8%;

Em sétimo lugar, a França, com taxa de inflação de 6,5%;

E em último lugar, isto é, na lanterna dessa competição, está o Brasil, cuja inflação anualizada, ou seja, de novembro de 2021 a novembro de 2022, está em 6,17%.