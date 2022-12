Aviação Agrícola: Embraer bate recorde de venda do Ipanema-203

Informa a Embraer, em mensagem enviada a esta coluna: sua divisão de aviação agrícola alcançou a marca de 63 aeronaves Ipanema-203 vendidas de janeiro a novembro deste ano, superando o número de 62 aeronaves comercializadas no mesmo período do ano passado.

Lançado em 2015, a nova geração da aeronave vem acumulando alta de pedidos a cada ano. Em 2020 foram vendidas 28 unidades.

Um dos fatores importantes que impulsionaram a aviação agrícola neste ano foi a produção recorde de grãos na safra 2021/22, que bateu a casa de 271,2 milhões de toneladas, um acréscimo de quase 14,5 milhões de toneladas na comparação com o ciclo anterior, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Com a forte atividade de vendas neste 2022, a empresa solidifica a posição de liderança do mercado, que encontra no Ipanema 203 a eficiência, produtividade, economia e robustez que o transforma em uma ferramenta essencial para o agronegócio do País.

Ao longo de 2023, a aeronave trará ainda novos aprimoramentos em aspectos como ergonomia, manutenção e durabilidade, atendendo às sugestões dos clientes.

Sany Onofre, gerente da aviação agrícola da Embraer, destaca que o recorde de vendas do Ipanema 203 acompanha também um maior engajamento de todo o segmento, com interações mais intensas entre os profissionais que atuam em oficinas de manutenção, escolas de formação, prestadores de serviços e clientes.

“Existe uma troca contínua das boas práticas em todo território nacional”, disse Onofre que enfatiza ainda outras frentes de atuação para fortalecimento do setor no Brasil.

“Colaborar para que todos tenham a manutenção em dia, aumentar o número de oficinas homologadas e preparar novos pilotos são algumas das ações essenciais para o desenvolvimento da indústria como um todo”, disse ele.

Entre as ações realizadas, o time de suporte ao cliente da Embraer tem realizado palestras sobre segurança de voo e melhorias contínuas para os processos de manutenção.

Além disso, foram firmadas parcerias com as empresas Sabri e Agroefetiva, que a partir de 2023, oferecerão consultorias gratuitas aos compradores de Ipanema para que as aeronaves operem com configuração ideal para atingir o máximo desempenho, de acordo com as necessidades de cada cliente.