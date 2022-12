Casa dos Ventos: Maia Júnior pede desculpas a Mário Araripe

Faltando poucos dias para encerrar sua missão à frente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) do governo do estado, o engenheiro Maia Júnior está a celebrar o que denomina de “uma grande conquista” – a decisão da Casa dos Ventos, uma gigante brasileira de energias renováveis, criada e comandada pelo empresário cearense Mário Araripe, que, em parceria com a Comerc Eficiência, investirá US$ 7 bilhões numa planta de produção de Hidrogênio e Amônia Verdes no Hub do H2V do Pecém.

Em conversa nesta quarta-feira com este colunista, Maia Júnior lembrou o que disse ao falar no evento que, na terça-feira, 6, marcou a celebração do pré-contrato com a Companhia do Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) para a implantação do projeto da Casa dos Ventos e da Comerc, que será fincado em área de 60 hectares na geografia da ZPE Ceará.



“Pedi desculpas ao Mário por algumas incompreensões do passado”, contou ele, referindo-se a dificuldades que, há pouco mais de 10 anos, tisnaram as relações da Casa dos Ventos com o Palácio da Abolição. Essa dificuldade, contudo, já foi superada:

“Hoje, o trem do desenvolvimento da empresa de Mário Araripe já se movimenta em alta velocidade nos trilhos do projeto que nos une, que é o Hub do Hidrogênio Verde do Pecém”, acrescentou Maia Júnior, feliz por saber que a Casa dos Ventos e sua parceira Comerc.

Para completar sua alegria nesta semana de boas notícias, o secretário Maia Júnior chamou atenção para o lançamento, amanhã, quinta-feira, 8, às 15 horas, na sede de sua pasta, no Centro de Eventos, do “Guia do Ceará – Terra das Oportunidades”.

Maia explica que esse guia é um documento elaborado de forma 100% digital, no qual se encontram disponíveis todas as informações sobre as potencialidades de cada um dos setores da economia cearense.

“Trata-se de uma plataforma criada com o exclusivo objetivo de atrair investidores, subsidiando-os na tomada de decisões para o investimento”, explicou o secretário.