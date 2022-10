Europa quer fruta brasileira, mas produzida com sustentabilidade

Antes de regressar neste sábado, 8, de Madri, onde participou da Fruit Attraction, uma grande feira de frutas da Europa, o secretário Executivo do Agronegócio do Governo do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro, disse a esta coluna que a multidão de 50 mil pessoas que visitaram a exposição, encerrada ontem, deixou explícito que quer consumir mais frutas, “e para isto os países produtores, como o Brasil – o Ceará no meio – precisarão de aumentar sua produção e sua produtividade com sustentabilidade”.

Mas ele acentuou que tanto no Brasil quando nos demais países fruticultores, essa sustentabilidade já vem sendo praticada.

Segundo Sílvio Carlos Ribeiro, as principais dificuldades de quem produz e exporta frutas – como logística e energia – não têm sido impeditivos para que o mercado tenha papel fundamental no aquecimento do setor.

Ele observou, nas conversas que manteve na feira espanhola com os produtores brasileiros, que o consumidor, principalmente o europeu, “está em busca de alimentos saudáveis, e a América Latina está forte nessa área”.

Ribeiro citou Chile, Argentina, Colômbia, Equador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá e Peru, que “tiveram participação importante na Fruit Attraction”.

Ele salientou que as frutas exóticas como Pitaya, Granadilla, Fisalis e outras foram bastante procuradas na feira, mas destacou que melão, melancia, banana, manga, uva e mamão continuaram sendo as mais fortes, ou seja, as mais comercializadas.

“Mas chegou, agora, a vez dos Berries (mirilto, morango, framboesa e amora preta) e, também, do Avocado Hass (um abacate muito consumido pelos europeus). Essas frutas estão sendo muito comercializados não só no mercado da Europa, mas no mundo todo, inclusive na Ásia”, acrescentou o secretário.

O Ceará – presente na feira com a Sedet (Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho) e com a CIPP (administradora do Complexo do Pecém e da ZPE) – “buscou aumentar o movimento de carga no Porto do Pecém, com novas parcerias e rotas, tendo se apresentado como um Estado com grande potencial para a produção de frutas e vegetais”.

O secretário Sílvio Carlos Ribeiro falou sobre suas atividades na Fruit Attraction:

“No que tange à atração de investimentos, como saldo do evento, podemos citar os contatos com uma empresa internacional que está em busca de produzir blueberry no Ceará, tanto na região da Ibiapaba como no Baixo Jaguaribe. Essa empresa está realizando alguns testes com novas variedades da cultura em Petrolina (PE), as quais serão, em breve, testadas também no Ceará.



“Executivos de outra empresa, com sede em Dubai, nos Emirados Árabes, reuniram-se conosco para mostrar um projeto de produção de berrie na Geórgia, que tem várias características semelhantes às do Ceará, razão por que estão vendo um grande potencial de desenvolvê-lo no nosso estado.

“Tivemos contato com duas empresas, uma das quais de São Paulo, que desejam produzir limão no Ceará. O interesse pelo Ceará ampliou-se por causa da problemática de doenças em São Paulo. A outra empresa quer investir na produção de caju orgânico com apoio de um Fundo Europeu."

Silvio Carlos fez questão de ressaltar a participação da Embaixada do Brasil em Madrid, que, liderada pelo próprio embaixador Orlando Leite Ribeiro, participou ativamente da feira, recebendo na sede da representação brasileira os fruticultores do Brasil.

O secretário está agendando com a Câmara de Comércio Brasil-Espanha uma ação envolvendo o Ceará com empresários do setor de alimentos daquele país visando a estreitar a relação comercial e a troca de conhecimentos entre as duas partes.



Ele também ressaltou o apoio que a Abrafrutas (Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados) concedeu ao Estado do Ceará mais uma vez neste ano, “primeiro em Berlim, durante a Fruit Logística, e agora em Madrid, organizando o pavilhão brasileiro e dando apoio ao nosso Estado”.