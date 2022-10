Evangelho de hoje, sábado, 08/10 (Lc 11, 27-28)

Naquele tempo: Enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: 'Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram.' Jesus respondeu: 'Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.'

Reflexão – Maria é o protótipo da mulher feliz!

Ao responder à mulher que exaltou a figura da Sua Mãe, Jesus Cristo falou: “Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.” Maria é considerada a primeira discípula do próprio Filho e “modelo da Igreja na ordem da fé, da caridade e da união perfeita com Cristo” (LG 63). Portanto, podemos dizer que Maria foi feliz, pois, ouviu a Palavra do Pai e em tudo fez a Sua vontade. Quando ouvimos a palavra de Deus e a pomos em prática no dia a dia da nossa vida, quando perseguimos a vontade de Deus, quando nos ajustamos ao Seu Plano de Salvação, quando proclamamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e nos rendemos às moções do Seu Espírito Santo, podemos dizer que seguimos o exemplo de Maria aqui na terra. Dessa forma, também podemos, não somente anunciar, mas provar com o nosso testemunho que somos felizes e cheios da graça de Deus. Ser bem-aventurado significa ser feliz! Maria foi bem-aventurada, portanto, Maria é o protótipo da mulher feliz. – Você também é feliz como Maria? – Qual a influência que a palavra de Deus tem exercido na sua vida? – Você também se sente cheio (a) do Espírito Santo?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO