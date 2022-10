Embraer fabrica KC-390 para Forças Armadas da Hungria

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que segue avançando na produção da primeira aeronave KC-390 Millennium para as Forças de Defesa da Hungria. Em novembro de 2020, o governo húngaro assinou um contrato com a Embraer para aquisição de duas aeronaves KC-390 no processo de fortalecimento das capacidades das Forças de Defesa da Hungria.

Atualmente, a Embraer está em processo de montagem das semiasas na fuselagem da aeronave, com ambas as estruturas já pintadas nas cores do cliente.

“Acompanhamos regularmente a montagem do nosso primeiro KC-390, e a produção da aeronave está significativamente à frente do estipulado no contrato, em comparação com os planos originais, progredindo melhor do que o planejado,” disse o Coronel László Nagy, chefe de Desenvolvimento de Sistemas da Força Aérea e diretor de Planejamento do Comando das Forças de Defesa da Hungria.

“Temos estabelecido também um bom relacionamento com a Força Aérea Brasileira, o que nos oferece uma oportunidade para consultas que podem ser utilizadas de forma extremamente eficaz pelas nossas equipes na Hungria”, acrescentou ele.

Os testes em voo da primeira aeronave começarão no segundo semestre de 2023, com a entrega ocorrendo no segundo trimestre de 2024. A segunda unidade da aeronave KC-390 para a Hungria, cujo início de produção está previsto para dezembro de 2022, mantendo assim o cronograma original, tem previsão de entrega até o final de 2024.

O KC-390 das Forças de Defesa da Hungria será o primeiro no mundo com uma Unidade de Terapia Intensiva em sua configuração, recurso essencial para o desempenho de missões humanitárias. O KC-390 é totalmente compatível com as operações da OTAN, não apenas em termos de hardware, mas também em sua configuração de aviônica e comunicações. Além disso, o sistema de reabastecimento do KC-390, de sonda e cesto, permite à aeronave reabastecer o JAS 39 Gripen húngaro, bem como outras aeronaves que utilizem a mesma tecnologia.

A aeronave também atende plenamente aos requisitos das Forças de Defesa da Hungria, sendo capaz de realizar diferentes tipos de missões civis e militares, incluindo evacuação aeromédica, transporte de carga e tropas, entrega de carga de precisão, operações de paraquedistas e reabastecimento aéreo.

Em junho de 2022, a Embraer e a Aeroplex assinaram um memorando de entendimento para cooperar em um projeto para qualificar a Aeroplex como Centro de Serviços Autorizado da Embraer (EASC, na sigla em inglês) na Hungria. O objetivo é apoiar e permitir que a Aeroplex forneça manutenção para as aeronaves KC-390 Millennium das Forças de Defesa da Hungria.