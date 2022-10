Os bons números do Programa de Qualificação para Exportação

O III Encontro Nacional do Peiex que termina hoje em Brasíia, debate sobre "o Desafio da Promoção Comercial para Empresas Iniciantes". O cearense Lucas Fiúza, diretor de Negócios da Agência Brasileira de Promoção para a Exportação (Apex Brasil), que participa do evento, manifestou à coluna sen entusiasmo com os bons números que sua insotuição tem alcançado.

De acordo com Fiúza, o Peiex é implementado em todas as regiões do Brasil, reforçando parcerias e ações coordenadas em rede.

"O programa oferece resultados concretos e significativos. A meta deste ano é atender 2,2 mil empresas. Temos 8 núcleos especializados em agronegócios nos setores de frutas, cacau e chocolate, proteína animal, cachaça, mel, cafés especiais, lácteos, além do segmento de serviços", revelou ele.

De 2018 até o primeiro semestre de 2022, o Peiex atendeu e qualificou - de acordo com Lucas Fiúza - 2.417 empresas, por meio da execução de 24 convênios nas 5 regiões do país. Desse total, 69,5% estão na categoria de micro e pequenas (MPEs); 256 exportaram entre janeiro e junho de 2022, o equivalente a a R$ 179,6 milhões, ou seja, um incremento de 34,7% em comparação com o primeiro semestre de 2021.

Foram exportados produtos de 17 segmentos com destaque para moda, higiene pessoal e cosméticos (49,6%), alimentos e bebidas (22%), máquinas e equipamentos, aparelhos e materiais elétricos (8,7%), produtos agropecuários (6,4%), celulose, papel e impressão (5%), madeira, móveis e outras manufaturas (3,3%) e produtos químicos (1,5%).

"As 9.643 empresas apoiadas pela ApexBrasil, que são 47% MPEs, obtiveram um crescimento de 31% nas exportações. Esse número corresponde a quase 30% das exportações brasileiras, sendo que 45,5% exportaram novos produtos, 49,2% para novos destinos e 68% das empresas tiveram crescimento das exportações", complementou Lucas Fiuza.

Há um núleo do Peixex no Ceará instalado na Federação das Indústrias do (Fiec). A unidade tem a previsão de finalizar o atendimento de 100 empresas até julho de 2023. Neste momento, há 84 empresas aderidas e 52 finalizadas.

Um dos "cases" mais emblemáticos é o da Vila Sol, empresa cearense de moda praia que começou a exportar depois do Peiex. Criada em 2006, a companhia cearense exporta para sete países: EUA, Itália, Portugal, França, Cabo Verde, Angola, Bolívia.